ଲୋକଙ୍କ ବିଚାରଗତ ବିଭେଦତାକୁ ଦବାଇବା ପାଇଁ ୧୪୪ ଧାରା ନୁହେଁ: ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଐତିହାସିକ ରାୟ । ଧାରା-୩୭୦ର ଉଚ୍ଛେଦ ପରେ ଲାଗାଯାଇଥିବା ପ୍ରତିବନ୍ଧକକୁ ବିରୋଧ କରି ଦାୟର ଯାଚିକା ଉପରେ ଶୁଣାଣି କରିଛନ୍ତି ଦେଶର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଅଦାଲତ । କାଶ୍ମୀର ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସମୀକ୍ଷା ପାଇଁ କମିଟି ଗଠନ କରାଯିବ ବୋଲି କୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି । ଏପରିକି ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଦତ୍ତ ଧାରା-୧୯ ଅନୁସାରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ ବ୍ୟବହାରର ଅଧିକାର ରହିଥିବା କହିଛନ୍ତି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ।

ଆଜି ଜଷ୍ଟିସ ଏନଭି ରମନାଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଗଠିତ ସାମ୍ବିଧାନିକ ଖଣ୍ଡପୀଠ ଏହି ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରିଥିଲେ । ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ଲଗାଯାଇଥିବା ଇଣ୍ଟରନେଟ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଉପରେ ତୁରନ୍ତ ସମୀକ୍ଷା କରାଯିବ ବୋଲି କୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି । ଇଣ୍ଟରନେଟ ଲୋକଙ୍କ ମୌଳିକ ଅଧିକାର । ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଣ୍ଟରନେଟ ସେବା ବନ୍ଦ କରାଯାଇପାରିବନି । ତେଣୁ ଇଣ୍ଟରନେଟ ସେବା ଉପରେ ଲାଗି ଥିବା ପ୍ରତିବନ୍ଧକକୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ ସରକାର ତୁରନ୍ତ ସମୀକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ବୋଲି ଅଦାଲତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ।

କୋର୍ଟ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ସରକାରୀ ୱେବ ସାଇଟ ଏବଂ ଇ-ବ୍ୟାକିଙ୍ଗ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେବା ଉପରେ ସରକାର ବିଚାର କରିବା ଆବଶ୍ୟକ । ରିଭ୍ୟୁ କମିଟି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତି ୭ ଦିନରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ ସେବା ପୁନଃ ଚାଲୁ କରିବା ପାଇଁ ସମୀକ୍ଷା କରାଯିବା ଦରକାର । ଲୋକଙ୍କ ବିଚାର ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ବିଭେଦତାକୁ ଦବାଇବା ପାଇଁ ଧାରା-୧୪୪ର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ।

Supreme Court while delivering verdict on petitions on situation in J&K after abrogation of Article 370 directs Jammu Kashmir Govt to review all restrictive orders within a week. pic.twitter.com/EVIvGLnNoP

ସେହିପରି କୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି, ଆମକୁ ଲୋକଙ୍କ ଅଧିକାରକୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ସ୍ୱାଧୀନତା ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସନ୍ତୁଳନ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ । ରାଜନୀତିରେ ଦଖଲ ଆମ କାମ ନୁହେଁ । ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ବହୁତ ହିଂସା ଦେଖି ସାରିଲାଣି ।

କହିରଖୁଛୁ, ବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଗୁଲାମ ନବୀ ଆଜାଦ ଏବଂ ଅନ୍ୟ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ମାମଲାରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ । ଗତ ୨୦୧୯ ନଭେମ୍ବରରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ସମସ୍ତ ପକ୍ଷଙ୍କ ଶୁଣାଣି କରି ରାୟ ସଂରକ୍ଷିତ ରଖିଥିଲେ ।

Ghulam Nabi Azad, Congress: Each individual in Jammu & Kashmir was waiting for this decision. SC has made it clear to GoI that govt should publish all the orders passed since Aug 5, 2019. Court has also said that any order on internet comes under judicial scrutiny pic.twitter.com/bBe2abFh6J

