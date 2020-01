ଚାନ୍ଦା ମାଗିଲେ ଚନ୍ଦ୍ରବାବୁ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ରାଜଧାନୀକୁ ଅମରାବତୀରୁ ବିଶାଖାପାଟନମ ସ୍ଥାନନ୍ତର ପ୍ରସଙ୍ଗ । ଏହାକୁ ଦୃଢ଼ ବିରୋଧ କରୁଛି ବିରୋଧୀ ତେଲଗୁ ଦେଶମ ପାର୍ଟି(ଟିଡ଼ିପି) । ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ଟିଡ଼ିପି ମୁଖ୍ୟ ଏନ ଚନ୍ଦ୍ରବାବୁ ନାଇଡ଼ୁ ଏନେଇ ଜଗନ୍ ସରକାରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି ।

Andhra Pradesh: Former CM and TDP leader, N Chandrababu Naidu carried out a rally in Krishna district's Machilipatnam yesterday to seek people's support for his demand to retain the state capital in Amaravati. He also sought donations from people to continue his movement. (09.01) pic.twitter.com/NeDBdAZLpE

— ANI (@ANI) January 10, 2020