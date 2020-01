ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଟିମ ଇଣ୍ଡିଆର ସୁପର ଫ୍ୟାନ ଚାରୁଲତା ପଟେଲଙ୍କ ପରଲୋକ ହୋଇଛି । ଏହି ଖବର ବିସିସିଆଇ ଟୁଇଟ କରି ସୂଚନା ଦେଇଛି।

‘ଭାରତୀୟ ଦଳର ସୁପରଫ୍ୟାନ୍‌ ଚାରୁଲତା ପଟେଲ ସର୍ବଦା ଆମ ହୃଦୟରେ ରହିବେ । ଖେଳ ପ୍ରତି ତାଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ଓ ଉତ୍ସାହ ଆମକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥାଏ । ତାଙ୍କ ଆତ୍ମାକୁ ଶାନ୍ତି ମିିଳୁ’ ବୋଲି ବିସିସିଆଇ ଟୁଇଟ କରିଛି ।

#TeamIndia's Superfan Charulata Patel ji will always remain in our hearts and her passion for the game will keep motivating us.

May her soul rest in peace pic.twitter.com/WUTQPWCpJR

— BCCI (@BCCI) January 16, 2020