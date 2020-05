ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦେଶରେ କୋରୋନା ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରିଚାଲିଛି । ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ଏବେ କୋରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ୫୦ ହଜାରର ନିକଟତର ହେଲାଣି । ସେହିପରି ମୃତ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ୧୬ଶହ ଉପରେ । ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଓ ଗୁଜୁରାଟ ପରେ ଦେଶର ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀ କୋରୋନା ଯୋଗୁ ବେଶ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି । ରିପୋର୍ଟ କହୁଛି, ଦିଲ୍ଲୀରେ ୧୧ ଦିନରେ ଦୁଇ ଗୁଣ ହେଉଛି ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା । ଯାହା ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛି ।

ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେବାକୁ ଯାଇ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ସତୈନ୍ଦ୍ର ଜୈନ କହିଛନ୍ତି, ଏବେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ୫୧୦୪ ମାମଲା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ଗତ ୨୪ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ କେବଳ ୨୦୬ ମାମଲା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି । ତେବେ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୧୪୬୮ ଜଣ ସୁସ୍ଥ ହେଲେଣି । ଏବେ ୧୭ ଜଣ ରୋଗୀ ଭେଣ୍ଟିଲେଟରରେ ଅଛନ୍ତି ।

