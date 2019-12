ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବାସଭବନରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ବାସଭବନରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ । ୭ ଲୋକ କଲ୍ୟାଣ ମାର୍ଗରେ ଥିବା ସରକାରୀ ବାସଭବନରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ । ୯ ଦମକଳ ଗାଡି ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିଥିଲେ । ପିଏମଓ ପକ୍ଷରୁ ଟ୍ୱିଟ କରି ଏନେଇ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ।

ସୂଚନା ମୁତାବକ ସୋମବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଏହି ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିଲା । ସନ୍ଧ୍ୟା ସାଢ଼େ ୭ଟା ବେଳକୁ ଅଗ୍ନିଶମ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଖବର ପାଇଥିଲେ । ତେବେ ତୁରନ୍ତ ୯ ଦମକଳ ଗାଡି ନିଆଁଲିଭା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିପଡିଥିଲା । ସନ୍ଧ୍ୟା ୮ଟା ବେଳକୁ ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିନେଇଥିଲେ ଅଗ୍ନିଶମ କର୍ମଚାରୀ ।

There was a minor fire at 9, Lok Kalyan Marg caused by a short circuit. This was not in PM’s residential or office area but in the SPG reception area of the LKM complex.

The fire is very much under control now.

