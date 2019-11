ଟ୍ୱିଟରରେ ବନ୍ଦ ହେବ ରିଟ୍ୱିଟ !

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆପଣଙ୍କ ଟ୍ୱିଟର ଆକାଉଣ୍ଟ ଅଛି କି ? ଆପଣ କିଛି ଟ୍ୱିଟ କରିବା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଥିବା ବହୁ ନକରାତ୍ମକ ରିଟ୍ୱିଟକୁ ନେଇ ଆପଣ ଚିନ୍ତିତ କି ? ଆପଣଙ୍କ ସହମତି ବିନା ୟୁଜର୍ସ ଆପଣଙ୍କୁ ମେନସନ କରିଥାନ୍ତି । ଯାହାକୁ ନେଇ ଆପଣ ଖପ୍ପା ହୋଇଯାଆନ୍ତି । ତେବେ ୟୁଜର୍ସଙ୍କ ଏସବୁ ସମସ୍ୟା ଦେଖି ଟ୍ୱିଟର କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଉପରେ ବିଚାର କରୁଛି ।

ସୋସିଆଲ ମିଡିଆର ସବୁଠୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ମାଧ୍ୟମ ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା ଟ୍ୱିଟର । ବହୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଟ୍ୱିଟର ବ୍ୟବହାର ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥାନ୍ତି । ହେଲେ ବେଳେ ବେଳେ ୟୁଜର୍ସଙ୍କ ନକରାତ୍ମକ ରିଟ୍ୱିଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଚିନ୍ତାରେ ପକାଇଥାଏ । ଏମିତି ବି ହୁଏ, ବହୁ ନକରାତ୍ମକ ରିଟ୍ୱିଟ ଦେଖି ଆମକୁ ନିଜ ପୋଷ୍ଟକୁ ହିଁ ହଟେଇବାକୁ ପଡେ । ତେବେ ଏହା ଉପରେ ସମାଧାନର ରାସ୍ତା ଖୋଜୁଛି ଟ୍ୱିଟର ।

#Twitter may give users the power to decide whether his or her tweets can be retweeted or not, a measure that could help restricting #virality and prevent #harassment.

Photo: IANS pic.twitter.com/SVZwALP8TY

— IANS Tweets (@ians_india) November 6, 2019