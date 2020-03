ଲକ୍ ଡାଉନ୍ ବେଳେ ଚାଷ ଜମିକୁ ଯିବାକୁ ମିଳିଲା ଅନୁମତି

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: କିଛିଦିନ ହେଲା ସୋଶିଆଲ ମିଡିଆରେ ଗୋଟିଏ କଥା ବେଶି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଥିଲା । ଲକ୍ ଡାଉନ୍ ବେଳେ ଚାଷ ଜମିକୁ ଯିବାକୁ ଅନୁମତି ଅଛି ନା ନାହିଁ ? ଯଦି ନାହିଁ, ତେବେ କୃଷକ ନିଜର ଫସଲ କିପରି ଉତ୍ପାଦନ କରିବ ? ତେବେ ଉତ୍ତରଖଣ୍ଡର ଏକ ଜିଲ୍ଲା ଅଦାଲତ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଏନେଇ ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି । ତେବେ ଏଥିପାଇଁ କିଛି ସର୍ତ୍ତ ମଧ୍ୟ ଅଦାଲତ ରଖିଛନ୍ତି ।

ଉତ୍ତରଖଣ୍ଡ ଉଦାମ ସିଂହ ନଗର ଜିଲ୍ଲା ଅଦାଲତ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଫସଲ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି । କୋରୋନାର ମୁକାବିଲା କରିବାକୁ ଯାଇ ସମଗ୍ର ଦେଶକୁ ଲକ୍ ଡାଉନ୍ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଫସଲ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ଟେନସନରେ ଥିଲେ ଚାଷୀ । ତେବେ କିଛି ସର୍ତ୍ତ ସହ ଅଦାଲତ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଫସଲ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ।

Uttarakhand: Udham Singh Nagar District Magistrate allows farmers to harvest crops&take their Combine Harvesters to the fields but only three people would be permitted to go with the machines and farmers would have to stay till work is complete and only then return home. #COVID19

— ANI (@ANI) March 29, 2020