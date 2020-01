ଦିଲ୍ଲୀ ପ୍ରଚାର ମୈଦାନରେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦିଲ୍ଲୀ ପ୍ରଚାର ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇଲେ ଓଡ଼ିଆ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ । ମୋତି ନଗର ବିଧାନସଭା ଆସନରେ ସେ ଦଳୀୟ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି । ଲୋକଙ୍କ ସହ ସିଧାସଳଖ କଥା ହୋଇ ଦଳୀୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ସୁବାଷ ସଚଦେବଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେବାକୁ ନିବେଦନ କରୁଛନ୍ତି । ଗତକାଲି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଏବଂ ବିଜେପି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଉପସଭାପତି ବୈଜୟନ୍ତ ପଣ୍ଡା ମଧ୍ୟ ଦିଲ୍ଲୀରେ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ ।

ଦିଲ୍ଲୀର ଓଡ଼ିଆ ଭୋଟରଙ୍କୁ ଟାଣିବେ ଓଡ଼ିଆ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ! ଦଳକୁ ବିପୁଳ ବିଜୟ ଦେବା ପାଇଁ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଦୁଇ ଓଡ଼ିଆ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଏବଂ ପ୍ରତାପ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ । ଆଜି ପ୍ରଚାର ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର । ପ୍ରଥମେ ଗୁରୁଦ୍ୱାର ଦର୍ଶନ କରିବା ପରେ ପ୍ରଚାରରେ ବାହାରିଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ର ପେଟ୍ରୋଲୟମ ମନ୍ତ୍ରୀ । ପରେ କୀର୍ତ୍ତି ନଗରରେ ପଦଯାତ୍ରା କରିଛନ୍ତି । ଏହି ଅବସରରେ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱର୍ଗତ ମଦନ ଲାଲ ଖୁରାନାଙ୍କ ଘରକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇ ପରିବାର ବର୍ଗଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାକ କରିଥିଲେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ।

ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର କହିଛନ୍ତି, ଏଥର ଦିଲ୍ଲୀରେ ବିଜେପିର ବିପୁଳ ବିଜୟ ହେବ । ଦିଲ୍ଲୀବାସୀ ଶାନ୍ତି ଚାହୁଁଛନ୍ତି । ସମଗ୍ର ଦିଲ୍ଲୀରେ ଶାହୀନ ବାଗ ପରି ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଲୋକେ ଉଚିତ ଜବାବ ଦେବେ । ସେହିପରି ଶାହୀନ ବାଗ ରୋଡ଼ ବନ୍ଦ ନେଇ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର କହିଛନ୍ତି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କେଜ୍ରିୱାଲ ଯେବେ ଚାହିଁବେ, ସେବେ ତାହା ଖୋଲିବ ।

Union Minister Dharmendra Pradhan: BJP's victory is certain. People of Delhi want peace, not anarchy. People will give a befitting reply to those who want to create a Shaheen Bagh-like environment in Delhi...Whenever Kejriwal ji wants, the road in Shaheen Bagh will be re-opened. https://t.co/8N7hwMUqKM pic.twitter.com/oUlNHlKPcq

