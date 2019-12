ଉନ୍ନାଓ ପୀଡିତାଙ୍କ ପରିବାରର ଜିଦ୍: ଯୋଗୀ ନ ଆସିବା ଯାଏ ଲାଗିବନି ଜୁଇ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଉନ୍ନାଓ ପୀଡିତାଙ୍କ ପରିବାର । ଏପରିକି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୀଡିତାଙ୍କ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର ମଧ୍ୟ କରାଯିବ ନାହିଁ ବୋଲି ରୋକଠୋକ ଶୁଣାଇ ଦେଇଛନ୍ତି । ସେମାନେ ଗରିବ ହୋଇଥିବାରୁ କୋର୍ଟ କଚେରୀ ଉପରେ ତାଙ୍କର କୌଣସି ଭରଷା ନାହିଁ । ତେଣୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲି ଅଡି ବସିଛନ୍ତି । ଶୁକ୍ରବାର ରାତିରେ ଉନ୍ନାଓ ପୀଡିତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା ।

ପୀଡିତାଙ୍କ ପରିବାରର କହିବା କଥା ହେଲା, ''ଧନୀ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ କୋର୍ଟ କଚେରୀ । ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ କୋର୍ଟ ଚକ୍କର କାଟିବାକୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅର୍ଥବଳ ନାହିଁ । ତେଣୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆସି ନ୍ୟାୟର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଅନ୍ତୁ । ପରେ ଯାଇ ପୀଡିତାଙ୍କ ମୃତଦେହର ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର କରାଯିବ ।''

Sister of Unnao rape victim: Till the time Yogi Ji doesn't come here we will not cremate my sister. I want to speak to Yogi Ji in person. I want a government job and the accused should be hanged. pic.twitter.com/DYBbh1KRf1

— ANI UP (@ANINewsUP) December 8, 2019