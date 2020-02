ମୋଦି କୁଆଡ଼େ କହିଛନ୍ତି, ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବେ ୭୦ ଲକ୍ଷ ଲୋକ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆସନ୍ତା ୨୪ରୁ ଦୁଇ ଦିନିଆ ଭାରତ ଗସ୍ତରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ । ପ୍ରଥମେ ଟ୍ରମ୍ପ ଗୁଜୁରାଟ ଯିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି । ସେଠି 'ନମସ୍ତେ ଟ୍ରମ୍ପ' କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସେ ସାମିଲ ହେବେ । ତେବେ ଭାରତ ଗସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଖୁସି ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି । ହେଲେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଏକ ବୟାନକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ସରଗରମ ।

ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ସେଥିରେ ସେ ଭାରତ ଗସ୍ତ ନେଇ ବେଶ ଉତ୍ସାହିତ ରହିଛନ୍ତି । ଅହମ୍ମଦାବାଦ ବିମାନବନ୍ଦରରୁ 'ନମସ୍ତେ ଟ୍ରମ୍ପ' କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବାକୁ ଥିବା ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃହତ ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରୋଡ଼ ସୋ କରିବେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି । ତେବେ ଏହି ୨୨ କିଲୋମିଟରର ରୋଡ ସୋ ଏବଂ 'ନମସ୍ତେ ଟ୍ରମ୍ପ' କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ପାଖାପାଖି ୭୦ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ସ୍ୱାଗତ କରିବେ ! ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି କୁଆଡ଼େ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ଏଭଳି କିଛି କହିଛନ୍ତି । ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଏନେଇ ଉତ୍କଣ୍ଠା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ।

#WATCH US President Donald Trump in Washington on his visit to India: I happen to like PM Modi a lot. He told me we will have 7 million people between the airport and the event. It's going to be the largest stadium in the world. It's going to be very exciting. pic.twitter.com/FdusHCInJ9

— ANI (@ANI) February 19, 2020