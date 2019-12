ଦିଦିଙ୍କୁ ଭୁତେଇ ଦେଲେ ମୋଦି ! ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିନି 'ବୁଲବୁଲ' ସହାୟତା

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗକୁ ମିଳିନି ବାତ୍ୟା 'ବୁଲବୁଲ' ସହାୟତା । ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେନ୍ଦ୍ର ପାଖରୁ କୌଣସି ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ମିଳିନଥିବା କହିଛନ୍ତି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ । ରାଜ୍ୟ ବିଧାନସଭାରେ ଏନେଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ସେ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି ।

ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ କହିଛନ୍ତି, 'ବୁଲବୁଲ' ପରେ ଏକ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଟିମ ସମୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ । ମାତ୍ର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ କୌଣସି ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ମିଳିନାହିଁ । ବାତ୍ୟାରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ୨୩୮୧୧ କୋଟି ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି । ୬ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା । ଏହି ସମୟରେ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଦେବାକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସେତେବେଳେ ଟ୍ୱିଟ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ । ହେଲେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେନ୍ଦ୍ର ସହାୟତା ଦେଇନି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ।

WB CM Mamata Banerjee in state assembly:A team from Center came for survey after cyclone Bulbul.We haven't received any financial assistance yet.The state has suffered loss of Rs 23811.60Cr &6 people lost their lives. PM had tweeted that financial help will be provided.(file pic) pic.twitter.com/5vyCCinPTU

— ANI (@ANI) December 2, 2019