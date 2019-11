ମୁମ୍ୱାଇ: ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ସରକାର ଗଢିବାକୁ ମନା କଲା ବିଜେପି । ଦଳ ପାଖରେ ଆବଶ୍ୟକ ସଂଖ୍ୟା ବଳ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଆମେ ସରକାର ଗଢିବାକୁ ଅସମର୍ଥ ବୋଲି କହିଛି ବିଜେପି । ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରି ବିଜେପି ନିଜର ମତ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ରାଜ୍ୟରେ ଆଗାମୀ ସରକାର କିଏ ଗଢିବେ, ନା ରାଜ୍ୟପାଳ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶାସନ ପାଇଁ ସୁପାରିଶ କରିବେ । ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବାକୁ ରହିଲା ଶିବସେନା କଣ କଂଗ୍ରେସ ଓ ଏନସିପି ସହାୟତାରେ ସରକାର ଗଠନ କରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରିବ ?

Chandrakant Patil, Maharashtra BJP President: The mandate was given to us (BJP-Shiv Sena) to work together if Shiv Sena wants to disrespect it and form govt with Congress-NCP then all our best wishes are with them. pic.twitter.com/3vFUsunqlw

— ANI (@ANI) November 10, 2019