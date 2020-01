ନୂଆବର୍ଷ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଲେ ବିଶ୍ୱର ତୁଙ୍ଗନେତା

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ନୂଆବର୍ଷ-2020କୁ ବେଶ ଧୁମଧାମରେ ପାଳନ କରିଛି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ । ବିଶ୍ୱର ତୁଙ୍ଗନେତାମାନେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱବାସୀଙ୍କୁ ନବବର୍ଷର ଶୁଭେଚ୍ଛା ବାର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି । ଟ୍ୱିଟରରେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱବାସୀଙ୍କ ଉନ୍ନତି କାମନା କରି ସେମାନେ ନିଜର ଶୁଭେଚ୍ଛାବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି । ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ, ଫ୍ରାନ୍ସର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଇମାନୁଏଲ ମାକ୍ରୋନ, ସଂଯୁକ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ର ସଂଘର ମହାସଚିବ ଆଣ୍ଟୋନିଓ ଗୁଟରେସ, ବ୍ରିଟେନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ବୋରିସ ଜନସନ ପ୍ରମୁଖ ରହିଛନ୍ତି ।

As we enter the New Year, the world needs young people to keep speaking out, applying pressure and pushing boundaries to have us protect our planet and improve the lives of its people.

Wishing everyone, everywhere peace and happiness in 2020. pic.twitter.com/OsbXOBuAv4

— António Guterres (@antonioguterres) December 30, 2019