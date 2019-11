ବିଦେଶୀ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଅଯୋଧ୍ୟା ରାୟ, ଏମିତି ଲେଖିଲା ନ୍ୟୁୟର୍କ ଟାଇମ୍ସ...

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବିଦେଶୀ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଅଯୋଧ୍ୟା ରାୟ । ୱାସିଙ୍ଗଟନ ପୋଷ୍ଟରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ନ୍ୟୁୟର୍କ ଟାଇମ୍ସ । ସବୁଠି ସ୍ଥାନ ପାଇଛି ଅଯୋଧ୍ୟା ମାମଲା । ଏହା ଉପରେ କେବଳ ଦେଶବାସୀଙ୍କ ନୁହେଁ, ବିଦେଶ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଅତି ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନଜର ରହିଥିଲା । ଆଜି ବିଦେଶୀ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଦେଖିଲେ ଏକଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ବାରି ହୋଇପଡୁଛି । ପଡୋଶୀ ପାକ୍ ବି ଏହି ଖବରକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛି ।

ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଯେଉଁ ମାମଲା ଉପରେ ନଜର ରହିଥିଲା, ଶନିବାର ସେହି ମାମଲାରେ ଆସିଛି ଐତିହାସିକ ରାୟ । ରାମ ମନ୍ଦିର ପାଇଁ ପଥ ପରିଷ୍କାର କରିଛନ୍ତି ଦେଶର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଅଦାଲତ । ଅନ୍ୟପଟେ ମୁସଲିମ ପକ୍ଷଙ୍କୁ ଅନ୍ୟତ୍ର ୫ ଏକର ଜାଗା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ଏ ଖବର କେବଳ ଭାରତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ନୁହେଁ, ବିଦେଶୀ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଗୁଡିକରେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ବହନ କରିଛି । ବିଭିନ୍ନ ବିଦେଶୀ ଖବର କାଗଜ, ଟେଲିଭିଜନ ଓ ୱେବ ପୋର୍ଟାଲରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି ଅଯୋଧ୍ୟା ରାୟ ।

ନ୍ୟୁୟର୍କ ଟାଇମ୍ସ

ଆମେରିକା ଖବର କାଗଜ ନ୍ୟୁୟର୍କ ଟାଇମ୍ସରେ ଆଜି ଆସିଛି 'ଅଯୋଧ୍ୟା ରାୟ' । ଏହାର ହେଡ ଲାଇନ ରହିଛି, ‘Court Backs Hindus on Ayodhya, Handing Modi Victory in His Bid to Remake India’.

ଭାରତୀୟ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଏକ ପୁରୁଣା ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରିଛନ୍ତି । ଶୁଣାଣି ହିନ୍ଦୁଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଯାଇଛି । ଏହି ବିବାଦୀୟ ଜାଗାକୁ ମୁସଲିମ ପକ୍ଷ ଦାବି କରୁଥିଲେ । ତେବେ ଏହି ରାୟ ଭାରତକୁ ହିନ୍ଦୁତ୍ୱ ଆଡକୁ ନେବାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏବଂ ତାଙ୍କ ସମର୍ଥକଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ ବିଜୟ ବୋଲି ଅବିହିତ କରିଛି ନ୍ୟୁୟର୍କ ଟାଇମ୍ସ।

ୱାସିଙ୍ଗଟନ ପୋଷ୍ଟ

ସେହିପରି ଆମେରିକାର ଅନ୍ୟ ଏକ ଖବର କାଗଜ ୱାସିଙ୍ଗଟନ ପୋଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଏହି ମାମଲାକୁ କଭର କରିଛି । ଏହାର ହେଡଲାଇନ ରହିଛି, ‘India’s Supreme Court clears way for a Hindu temple at country’s most disputed religious site’.

ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ରାମ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିବା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ହିନ୍ଦୁ ରାଷ୍ଟ୍ରବାଦୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବୃହତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା । ଗତ ମେ ମାସରେ ନିର୍ବାଚନ ଜିତିବା ପରେ ମୋଦି ନିଜ ଏଜେଣ୍ଡା ଲାଗୁ କରିବାରେ ଲାଗି ପଡିଛନ୍ତି । ଅଯୋଧ୍ୟା ରାୟ ମୁସଲିମ ପକ୍ଷଙ୍କ ଯୁକ୍ତିକୁ କାଟିବା ସହ ହିନ୍ଦୁଙ୍କୁ ବିବାଦୀୟ ଜମି ପ୍ରଦାନ କରିଛି । ଏହା ମୋଦିଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ ବିଜୟ ବୋଲି ଲେଖିଛି ୱାସିଙ୍ଗଟନ ପୋଷ୍ଟ।

Dawn

ପଡୋଶୀ ପାକିସ୍ତାନର ଏକ ଖବର କାଗଜ Dawn ଲେଖିଛି, ‘India's SC says temple to be built on disputed Ayodhya site, alternative land to be provided for mosque’.

ଭାରତର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଅଦାଲତ ଏକ ପୁରୁଣା ମାମଲାର ବିଚାର କରି ବିବାଦୀୟ ଜମିକୁ ହିନ୍ଦୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି । ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ୧୬ଶହ ମସିହାର ଏକ ମସଜିଦକୁ ୧୯୯୨ରେ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଭାଙ୍ଗି ଦିଆଯାଇଥିଲା । ଏବେ ମୁସଲିମ ପକ୍ଷଙ୍କୁ ଅନ୍ୟତ୍ର ଜମି ଦେବାକୁ କୋର୍ଟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିବା ଲେଖିଛି ପାକିସ୍ତାନୀ ଖବର କାଗଜ Dawn।

କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ଅନ୍ୟ ଦେଶର ବହୁ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଏହି ଖବରକୁ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହ ନେଇଛନ୍ତି । ଭାରତର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଅଦାଲତର ଐତିହାସିକ ରାୟକୁ ବିଭିନ୍ନ ବିଦେଶୀ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ଥାନ ମିଳିଛି ।