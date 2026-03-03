Pak-Afg War: ପାକିସ୍ତାନର ପୋଷ୍ଟ ଉପରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନର କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ମାଡ଼, ପାକିସ୍ତାନର କଡ଼ା ଜବାବ

Trending Photos
Pak-Afg War: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଡୁରାଣ୍ଡ ଲାଇନରେ ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଦ୍ୱାରା ଆକ୍ରମଣ ଜାରି ରହିଛି। ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେବାର ପାଞ୍ଚ ଦିନ ବିତିଗଲାଣି କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଦେଶ ଆକ୍ରମଣର ଜବାବ ଦେବାରେ କୌଣସି ନରମତା ଦେଖାଇ ନାହାଁନ୍ତି। ଉଭୟ ଦେଶ ପରସ୍ପରର ପୋଷ୍ଟକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଯାହା ଫଳରେ ଉତ୍ତେଜନା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଏହି ସମୟରେ ଇରାନ ଏବଂ ଆମେରିକା-ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆକୁ ଅସ୍ଥିରତା ଆଡକୁ ଠେଲି ଦେଇଛି। ଯଦିଓ ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଆକ୍ରମଣର ତୀବ୍ରତା ସାମାନ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଉଭୟ ଦେଶ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆକ୍ରମଣ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଏବଂ ଆଲୋଚନା ଟେବୁଲକୁ ଆସିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହଁନ୍ତି।
୨୬୦୦ କିଲୋମିଟର ଲମ୍ବା ଡୁରାଣ୍ଡ ରେଖା ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ
ଏହି ଆକ୍ରମଣ ଡୁରାଣ୍ଡ ଲାଇନ ସହିତ ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରୁ ହେଉଛି ଯାହା ପ୍ରାୟ ୨୬୦୦ କିଲୋମିଟର ଲମ୍ବା ସୀମା। ଏହା ସାମ୍ପ୍ରତିକ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ସବୁଠାରୁ ହିଂସାତ୍ମକ ସଂଘର୍ଷ। କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ପାକିସ୍ତାନ ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ବିମାନ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆଡ୍ଡାଗୁଡ଼ିକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଆକ୍ରମଣରେ ନିରୀହ ସାଧାରଣ ନାଗରିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଜବାବରେ ଆଫଗାନ ସେନା ପାକିସ୍ତାନୀ ସୀମା ପୋଷ୍ଟ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଅନେକ ପାକିସ୍ତାନୀ ସୈନିକ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ। ତାଲିବାନ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ପାକିସ୍ତାନୀ ପୋଷ୍ଟ କବଜା କରିଥିବା ଦାବି କରିଥିଲା। ସେବେଠାରୁ, ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତି-ଆକ୍ରମଣର ଏକ ସିରିଜ ଜାରି ରହିଛି।
ପାକିସ୍ତାନର ଅଭିଯୋଗ: ଟିଟିପି ଆକ୍ରମଣ ଆଫଗାନିସ୍ତାନରୁ ଆରମ୍ଭ
ପାକିସ୍ତାନ ଦାବି କରେ ଯେ ତେହେରିକ-ଏ-ତାଲିବାନ ପାକିସ୍ତାନ (ଟିଟିପି) ଆଫଗାନିସ୍ତାନରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଏହାର ସାମରିକ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରେ। ପାକିସ୍ତାନ ଅଭିଯୋଗ କରେ ଯେ ଟିଟିପି ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ଆଶ୍ରୟ ପାଏ। ତଥାପି, ତାଲିବାନ ସରକାର ପାକିସ୍ତାନର ଅଭିଯୋଗକୁ ନିରନ୍ତର ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଆସିଛି। ତାଲିବାନ ଦାବି କରେ ଯେ ଟିଟିପି ତା'ର ଅଞ୍ଚଳରୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ନାହିଁ।
ଆକ୍ରମଣରେ ପାକିସ୍ତାନୀ ଟ୍ୟାଙ୍କ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା
ଗତ ସୋମବାର, ତାଲିବାନର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କହିଛି ଯେ ପାକିସ୍ତାନୀ ସୈନ୍ୟମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅବିଚାରିତ ଗୁଳିଚାଳନା କରିବା ପରେ ଆଫଗାନ ସେନା ପାକଟିକା ପ୍ରଦେଶରେ ଏକ ପାକିସ୍ତାନୀ ସାମରିକ ଟ୍ୟାଙ୍କକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଛି। ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ମୁଖପାତ୍ର ଇନାୟତୁଲ୍ଲାହ ଖୋୱାରଜମି କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନଙ୍କ ସୈନ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 100 ରୁ ଅଧିକ ପାକିସ୍ତାନୀ ସାମରିକ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ 25 ରୁ ଅଧିକ ପୋଷ୍ଟ କବଜା କରିଛନ୍ତି।
ପାକିସ୍ତାନ-ଆଫଗାନିସ୍ତାନକୁ ବିଭାଜିତ କରେ ଡୁରାଣ୍ଡ ଲାଇନ
ଡୁରାଣ୍ଡ ଲାଇନ ହେଉଛି ଉପନିବେଶବାଦ ସମୟରେ ବ୍ରିଟିଶମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଟାଣିଥିବା ଏକ କାଳ୍ପନିକ ରେଖା। ଏହା ଅନୁମାନ କରାଯାଇଥିଲା ଯେ ଡୁରାଣ୍ଡ ଲାଇନର ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ରହିବ। ଏହି ଲାଇନ ଭାରତ ଏବଂ ଚୀନ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ପ୍ରକୃତ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରେଖା (LAC) ସହିତ ସମାନ। ଡୁରାଣ୍ଡ ଲାଇନ ବହୁତ ଲମ୍ବା, ଯାହାର ପରିମାପ ୨୬୧୧ କିଲୋମିଟର। ଏହା ପାକିସ୍ତାନର ଉତ୍ତର ଭାଗ ଦେଇ ଯାଇଛି, ଯେଉଁଠାରେ ପାସ୍ତୁନ୍ ଜନସଂଖ୍ୟା ମୁଖ୍ୟତଃ କେନ୍ଦ୍ରିତ। ଡୁରାଣ୍ଡ ଲାଇନ ପାସ୍ତୁନ୍ ମାନଙ୍କୁ ବିଭକ୍ତ କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସୀମାର ଦୂରତା ସେମାନଙ୍କୁ ପୃଥକ କରିନଥିଲା। ଦୁଇଟି ଭିନ୍ନ ଦେଶରେ ବାସ କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ, ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ କେବେ ଶେଷ ହୋଇନଥିଲା। ସେମାନଙ୍କର ପରସ୍ପରର ଦେଶରେ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଏବେବି ସେମାନେ ଉଭୟ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଯିବାଆସିବା ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ପାକିସ୍ତାନ ଡୁରାଣ୍ଡ ଲାଇନ ସ୍ୱୀକାର କରେ, କିନ୍ତୁ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଏବଂ ଏହାର ଲୋକମାନେ ଏହାକୁ କେବେ ଏକ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ସୀମା ବୋଲି ବିଚାର କରିନାହାଁନ୍ତି।