Add Zee Business As A Preferred Source
App

Petrol Diesel Price: ଆଜି ବଢ଼ିଲା ପେଟ୍ରୋଲ-ଡିଜେଲ ଦର, ଓଡ଼ିଶାରେ ଲିଟର ପିଛା ତେଲ ଦର...

Petrol Diesel Price: ଆଜି ବଢ଼ିଲା ପେଟ୍ରୋଲ-ଡିଜେଲ ଦର, ଓଡ଼ିଶାରେ ଲିଟର ପିଛା ତେଲ ଦର...

Written ByPriyambada Rana
Published: Jul 05, 2026, 08:44 AM IST|Updated: Jul 05, 2026, 08:44 AM IST
Petrol Diesel Price: ଆଜି ବଢ଼ିଲା ପେଟ୍ରୋଲ-ଡିଜେଲ ଦର, ଓଡ଼ିଶାରେ ଲିଟର ପିଛା ତେଲ ଦର...

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
IND vs ENG T20: ହାରର ଆସଲ କାରଣ କହିଲେ ଶ୍ରେୟସ ଆୟର, ୧୭ତମ ଓଭର ବଦଳାଇଦେଲା ମ୍ୟାଚ୍...
India vs England1 hr ago
2
weather report2 hrs ago
3
FIFA 2026Jul 04
4
top 10 news todayJul 04
5
CuttackJul 04