ସରକାର ପଠାଇଲେ ପିଏମ୍‍ କିସାନ ଟଙ୍କା: ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିଲା କି?

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିସାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ( ପିଏମ୍-କିସାନ୍) ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ୨୧ତମ କିସ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଭିଡିଓ କନ୍ଫରେନ୍ସିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀ ଶିବରାଜ ସିଂହ ଚୌହାନ। ବର୍ଷା, ବନ୍ୟା ଓ ଭୂସ୍ଖଳନ ପ୍ରଭାବିତ ୩ ରାଜ୍ୟର ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଏହି କିସ୍ତି ପ୍ରଦାନରେ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି କିସ୍ତି ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ଆୟୋଜିତ ଭର୍ଚ୍ଚୁଆଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପ୍ରଭାବିତ ତିନି ରାଜ୍ୟ ପଞ୍ଜାବ, ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀ, ସାଂସଦ ବରିଷ୍ଠ ପଦାଧିକାରୀଙ୍କ ସହ କୃଷକ ସଂଗଠନର ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ।
ନିକଟ ଅତୀତରେ ବର୍ଷା ବିତ୍ପାତ ହେତୁ ଏହି ତିନୋଟି ରାଜ୍ୟ ଭୟଙ୍କର ବନ୍ୟା, ଭୂସ୍ଖଳନ ହେତୁ ଅନେକ ଚାଷ କ୍ଷତି ସହିଛନ୍ତି। ଏହି ହେତୁ କୃଷକ ଓ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର ଅନେକ ଦୁଃସମୟରେ ଗତି କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ସହାୟତା ସେମାନଙ୍କର ଏହି ଦୁଃଖକୁ ଲାଘବ କରିବାରେ ସହାୟକ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଇଛି। ଏହିକ୍ରମରେ ଆଜିର ପିଏମ୍-କିସାନ କିସ୍ତି ପ୍ରଦାନ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱ ବହନ କରୁଛି। ୨୭ ଲକ୍ଷ ଚାଷୀଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାକୁ ଏହି କିସ୍ତି ଆକାରରେ ୫୪୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ୨ଲକ୍ଷ ୭୦ ହଜାର ମହିଳା ଚାଷୀ ରହିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଏହି ସହାୟତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ବିପର୍ଯ୍ୟୟକୁ ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ସାହସ ଜୁଟାଇପାରିବେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଇଛି।
ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ, କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀ ଶିବରାଜ ସିଂହ ଚୌହାନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସରକାର ଚାଷୀଙ୍କ ସହିତ ଠିଆ ହେବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ପୁନଃଦୋହରାଇଥିଲେ। ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ ଯେ ୨୦୦୦ ଟଙ୍କାର କିସ୍ତି ସହାୟତା ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବାରେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ବିହନ ଚକ୍ର ପାଇଁ ବିହନ ଏବଂ ସାର କିଣିବାରେ ଏବଂ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଫେରାଇ ଆଣିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ସେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଥିଲେ ଯେ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ବ୍ୟତୀତ, ଏହି କିସ୍ତି ଏକ ଆଶ୍ୱାସନା ଯେ ସରକାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚାଷୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଯତ୍ନବାନ ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ ପ୍ରତିକୂଳତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେମାନଙ୍କ ସଂଘର୍ଷରେ କେହି ପଛରେ ରହିବେ ନାହିଁ।
ଏହି ଭିଡିଓ କନଫରେନ୍ସିଂ ସମୟରେ ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ପ୍ରାମାଣିକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ତିନୋଟି ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ରାଜ୍ୟର ଚାଷୀମାନେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ଅସୁବିଧା ଏବଂ ଏହି ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିଆଯାଇଥିବା ପଦକ୍ଷେପଗୁଡ଼ିକୁ ଦର୍ଶାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି https://rb.gy/w673av ଲିଙ୍କରେ ମାଧ୍ୟମରେ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇପାରିବ।
କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀ ଚଳିତ ମାସର ଆରମ୍ଭରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳ ଗସ୍ତକୁ ମଧ୍ୟ ମନେ ପକାଇଥିଲେ, ଯେଉଁଠାରେ ସେ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, ପଞ୍ଜାବ ଏବଂ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ପାଇଁ ଯଥାକ୍ରମେ ୧୫୦୦ କୋଟି, ୧୬୦୦ କୋଟି ଏବଂ ୧୨୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ, ମୃତକ ଏବଂ ଆହତଙ୍କ ପରିବାର ପାଇଁ ଅନୁକମ୍ପା ରାଶି ସହିତ ଶିଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ପିଏମ୍ କେୟାର୍ସ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ପିଏମ୍-କିସାନର ୨୧ତମ କିସ୍ତିର ପ୍ରକାଶନ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଏବଂ ଚାଷୀ ପରିବାରକୁ ସେମାନଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ସମୟରେ ସମୟୋଚିତ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ସଂକଳ୍ପକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ।
ଏହି କିସ୍ତି ପ୍ରଦାନ ସହିତ, ୨୪ ଫେବୃଆରୀ ୨୦୧୯ରେ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରଠାରୁ ତିନୋଟି ରାଜ୍ୟକୁ ପିଏମ୍- କିସାନ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ଅର୍ଥର ପରିମାଣ ୧୩୨୬ କୋଟି ଟଙ୍କା ପାର କରିଛି।