PM Kisan Samman Nidhi Yojana: ଜାଣନ୍ତୁ ଏବେ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆଉ ଆସିବ କି ନାହିଁ ପିଏମ୍ କିସାନର ୨୦୦୦ ଟଙ୍କା...

ଯଦି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନନିଧି ଯୋଜନାର ସଦସ୍ୟ ଏବଂ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ପରବର୍ତ୍ତୀ କିସ୍ତି କେବେ ଆସିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ନାଁ ହିତାଧିକାରୀ ତାଲିକାରେ ଅଛି କି ନାହିଁ, ଏ ବିଷୟରେ ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ ଜାଣିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କିପରି ଆପଣ ଯାଞ୍ଚ କରିପାରିବେ ଯେ ୨ ହଜାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ପାଣ୍ଠି ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଜମା ହେବ କି ନାହିଁ।

Dec 25, 2025, 04:05 PM IST

PM Kisan Samman Nidhi Yojana: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମୃଦ୍ଧି ଯୋଜନାର ୨୨ତମ କିସ୍ତି ନୂଆ ବର୍ଷରେ ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, କିଷାନ ସମୃଦ୍ଧି ଯୋଜନାର କିସ୍ତି ଫେବୃଆରୀ ୨୦୨୬ରେ ଆକାଣ୍ଟକୁ ଆସିବ। କିନ୍ତୁ ଏଥର ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ୨ ହଜାର ଟଙ୍କାର କିସ୍ତି ମିଳିବ କି? ଯଦି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ଯୋଜନାର ସଦସ୍ୟ ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ପରବର୍ତ୍ତୀ କିସ୍ତି କେବେ ଆସିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ନାମ ହିତାଧିକାରୀ ତାଲିକାରେ ଅଛି କି ନାହିଁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଜାଣନ୍ତୁ ଆପଣ କିପରି ଯାଞ୍ଚ କରିପାରିବେ...

ଆପଣ ୨ ହଜାର ଟଙ୍କାର କିସ୍ତି ପାଇବେ କି ନାହିଁ?
ଦେଶର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଚାଷୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନା  (PM Kisan Samman Nidhi Yojana)ର ପରବର୍ତ୍ତୀ କିସ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଚାଷୀଙ୍କ ମନରେ ସବୁଠାରୁ ସାଧାରଣ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଯେ ସେମାନେ ଏଥର ୨୦୦୦ ଟଙ୍କାର କିସ୍ତି ପାଇବେ କି ନାହିଁ? ଯଦି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନନିଧି ଯୋଜନାର ସଦସ୍ୟ ଏବଂ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ପରବର୍ତ୍ତୀ କିସ୍ତି କେବେ ଆସିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ନାଁ ହିତାଧିକାରୀ ତାଲିକାରେ ଅଛି କି ନାହିଁ, ଏ ବିଷୟରେ ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ ଜାଣିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କିପରି ଆପଣ ଯାଞ୍ଚ କରିପାରିବେ ଯେ ୨ ହଜାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ପାଣ୍ଠି ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଜମା ହେବ କି ନାହିଁ।

କିପରି ଯାଞ୍ଚ କରିବେ?
ଯଦି ଆପଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନନିଧି ଯୋଜନାର ତାଲିକାରେ ଅଛି କି ନାହିଁ, ତେବେ ଏହି ସରଳ ପଦକ୍ଷେପଗୁଡ଼ିକ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତୁ।

ପ୍ରଥମେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ୱେବସାଇଟରୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ହିତାଧିକାରୀ ତାଲିକା ବିକଳ୍ପ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ।
-ଆପଣଙ୍କର ରାଜ୍ୟ, ଜିଲ୍ଲା, ବ୍ଲକ ଏବଂ ଗ୍ରାମ ଚୟନ କରନ୍ତୁ।

-'ରିପୋର୍ଟ ପାଆନ୍ତୁ' ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ।

-ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତାଲିକା ଆପଣଙ୍କ ସ୍କ୍ରିନରେ ଦେଖାଯିବ।

-ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ନାମ ତାଲିକାରେ ଅଛି, ତେବେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ପରବର୍ତ୍ତୀ କିସ୍ତି ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ନାମ ତାଲିକାରେ ନାହିଁ, ତେବେ ତୁରନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ଥାନୀୟ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ କିମ୍ବା CSC କେନ୍ଦ୍ର ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ।

-ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନା ଫେବୃଆରୀ ୨୦୧୯ ରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯୋଗ୍ୟ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ବାର୍ଷିକ ୬ ହଜାର ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଏହି ରାଶି ତିନୋଟି ସମାନ କିସ୍ତିରେ ଚାଷୀଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ୨ ହଜାର ଟଙ୍କା ପଠାଇଥାଏ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଚାଷୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ୨୧ଟି କିସ୍ତି ପଠାଇ ଦିଆଯାଇସରିଛି। ମୋଟ ଉପରେ, ସରକାର ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଚାଷୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ସିଧାସଳଖ ₹୪.୦୯ ଲକ୍ଷ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଶେଷ କିସ୍ତି ନଭେମ୍ବରରେ ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା।

-ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନାରୁ କେବଳ ସେହି ଚାଷୀମାନେ ଲାଭବାନ ହୋଇପାରିବେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଚାଷ ଜମି ସେମାନଙ୍କ ନାଁରେ ପଞ୍ଜିକୃତ ହୋଇଛି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ଜମି ଚାଷୀଙ୍କ ମାଲିକାନା ହେବା ଆବଶ୍ୟକ।

-ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଜମି ମାଲିକ (ଯେପରିକି କମ୍ପାନୀ କିମ୍ବା ଟ୍ରଷ୍ଟ) -ସରକାରୀ ଚାକିରିରେ ସଦସ୍ୟ ଥିବା ପରିବାର  -ପୂର୍ବ କିମ୍ବା ବର୍ତ୍ତମାନର ସାଂସଦ, ବିଧାୟକ, ମନ୍ତ୍ରୀ, ମେୟର କିମ୍ବା ଜିଲ୍ଲା ପଞ୍ଚାୟତ ସଭାପତି -ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମାସିକ ପେନସନ ୧୦ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଅଛି, ଯେଉଁମାନେ ଗତ ବର୍ଷ ଆୟକର ଦେଇଥିଲେ -ଡାକ୍ତର, ଇଞ୍ଜିନିୟର, ଓକିଲ, CA, କିମ୍ବା ସ୍ଥପତି, ଏହି ଚାଷୀଙ୍କ ପରବର୍ତ୍ତୀ କିସ୍ତି ବିଳମ୍ବିତ ହୋଇପାରେ।

ଯଦି ଆପଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ e-KYC ପୂରଣ କରିନାହାଁନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ପରବର୍ତ୍ତୀ କିସ୍ତି ବିଳମ୍ବିତ ହୋଇପାରେ। ସରକାର ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଇ-କେୱାଇସି ବିନା କିସ୍ତି ପେମେଣ୍ଟ କରାଯିବ ନାହିଁ।

PM Kisan Samman Nidhi Yojana
Top 10 News: ଏନ୍‌କାଉଣ୍ଟରରେ ଟପ୍ ମାଓନେତା ନିହତ, ଗୁଲୁଆଙ୍କ ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର
Odisha Weather Update: ଆହୁରି ପାଞ୍ଚ ଦିନ ଘନ କୁହୁଡି ନେଇ ସତର୍କତା ଜାରି
୧.୧ କୋଟି ଟଙ୍କା ପୁରସ୍କାର ରାଶି ଥିବା ଟପ୍ ମାଓନେତା ଗଣେଶ ଉଇକେ ନିହତ
Weekly Horoscope: ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ଗଜକେଶରୀ ରାଜଯୋଗ, ପଢନ୍ତୁ ଭାଗ୍ୟଫଳ