Modi Visit USA: ଟାରିଫ ବିବାଦ ମଧ୍ୟରେ ଆମେରିକା ଯିବେ ମୋଦୀ

Modi Visit USA: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ ହେବା ପରେ ଭାରତ ଏବଂ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ରହିଛି। ଆମେରିକା ଭାରତ ଉପରେ ୫୦ ପ୍ରତିଶତ ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ କରିଛି। ଏହି ସମୟରେ, ସୂଚନା ଆସୁଛି ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆମେରିକା ଗସ୍ତ କରିପାରନ୍ତି। ମିଡିଆ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଏହି ଗସ୍ତ ଆସନ୍ତା ମାସରେ ହୋଇପାରେ। ପ୍ରକୃତରେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆମେରିକା ଗସ୍ତର କାରଣ ଜାତିସଂଘ ସାଧାରଣ ପରିଷଦ (UNGA) ରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏହି ସମୟରେ, ଏହା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ସହିତ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ଆଲୋଚନା ହେବ।
ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ନ୍ୟୁୟର୍କରେ UNGA ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏହି ସମ୍ମିଳନୀରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ସେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ଭେଟିପାରନ୍ତି। ଏହି ବୈଠକ ୨୩ ରୁ ୨୭ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମଧ୍ୟରେ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସୂତ୍ରରୁ ସୂଚନା ମିଳୁଛି ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ୟୁକ୍ରେନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭୋଲୋଡିମିର ଜେଲେନସ୍କିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭେଟିପାରନ୍ତି।
କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଏହି ସମ୍ମିଳନୀ ପାଇଁ ସାରା ବିଶ୍ୱରୁ ଅନେକ ବଡ଼ ନେତା ନ୍ୟୁୟର୍କ ପହଞ୍ଚିବେ। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି, ଏହି ବୈଠକକୁ କୂଟନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି। ତଥାପି, ଏହି ଗସ୍ତର କୌଣସି ସରକାରୀ ନିଶ୍ଚିତକରଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ରୁଷରୁ ତେଲ କିଣିବା ନେଇ ଉତ୍ତେଜନା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ଶୁଳ୍କ ବିବାଦ ପରେ, ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଝୁଲି ରହିଛି। ଏହା ଯୋଗୁଁ ବାର ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ମଧ୍ୟ ବିପୁଳ କ୍ଷତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ ପୂର୍ବରୁ, ଟ୍ରମ୍ପ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି।