Trending Photos
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଝାରସୁଗୁଡ଼ାଠାରେ ସେ ରାଷ୍ଟ୍ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବିଏସ୍ଏନଏଲ୍ର ୪ଜି ସେବା ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ। ଏହି ସେବା ଲାଗି ସ୍ୱଦେଶୀ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିରେ ୯୭ହଜାର ୫୦୦ ଟି ମୋବାଇଲ୍ ଟାଓ୍ୱାର ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ୩୭ ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କା ନିବେଶ କରାଯାଇଛି। ଏହା ସହ ସେ ରେଳବାଇ, ଶିକ୍ଷା, ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ୬୦ ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଶିଳାନ୍ୟାସ ଓ ଉଦ୍ଘାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଏହି ଦ୍ୱିତୀୟ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଗସ୍ତକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ମରଣୀୟ କରିବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଶାସନର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ଓ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଗଲା ଦୁଇ ଦିନ ହେଲା ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ଡେରା ପକାଇଛନ୍ତି।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁସାରେ ସେ ୧୧ଟା ୧୦ ମିନିଟରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ଅବତରଣ କରିବେ। ଏହାପରେ ତାଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ଏକ ରୋଡଶୋ ମାଧ୍ୟମରେ ଅମଲିପାଲି ନିଆଯିବ। ସେଠାରେ ସେ ଯୁବକମାନଙ୍କର ଏକ ବିଶାଳ ସମାବେଶକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରିବେ। ପ୍ରାୟ ୧୧ଟା ୩୫ ମିନିଟ ସମୟରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଯାହା ସାଢ଼େ ୧୨ଟା ଯାଏ ଚାଲିବ। ଏହାପରେ ସେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଫେରିଯିବେ।
ଯୁବକଙ୍କୁ ଉଦବୋଧନ ଦେବା ସହ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ୮ଟି ଆଇଆଇଟିର କ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରକଳ୍ପ, ସମ୍ବଲପୁର ସିଟି ସର୍ଲା ଭିତରେ ଫ୍ଲାଏଓଭର, ଭୁବନେଶ୍ୱର ସେମି କଣ୍ଡକ୍ଟର ଓ ଇଏସ୍ଡିଏମ୍ ପାର୍କ ପ୍ରକଳ୍ପ, ପାଇଁ ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିବେ। ରାଜ୍ୟରେ ବିଣ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ଯୋଜନାକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ। ୧୪୦ଟି ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଓ୍ୱାଇଫାଇ ସେବା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉଦଘାଟନ ହେବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। କୋରାପୁଟ-ବୈପାରୀଗୁଡ଼ା ଭିତରେ ରେଳଲାଇନ ଓ ମାନାବାର-କୋରାପୁଟ-ଗୋରାପୁର ରେଳଲାଇନର ଦୋହରିକରଣ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ। ଭୀମସାର ଓ ଏମକେସିଜି ମେଡିକାଲ୍ କଲେଜର ରୂପାନ୍ତରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ଏହି ଅବସରରେ ଉଦ୍ଘାଟିତ ହେବ। ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ସୁରତ ଯାଏ ଏକ ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଟ୍ରେନକୁ ଉଦଘାଟନ କରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଏହା ସହ ଅନ୍ତୋଦୟ ଯୋଜନାରେ ୫୦ ହଜାର ପରିବାରକୁ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ମଞ୍ଜୁରୀ ପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି।
ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରଥମେ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଆୟୋଜନ ହେବାକୁ ନିରୂପଣ କରାଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟରେ ଲଘୁଚାପ ବର୍ଷା ଓ ତଦଜନିତ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ରାଜ୍ୟ ପସରକାର ଏହି ଗସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ। ଏଣୁ ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସ୍ମରଣୀୟ କରିବା ଓ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ଆୟୋଜନ ଲାଗି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଓ ଖୋଦ୍ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଗଲା ଦୁଇଦିନ ହେଲା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ଆୟୋଜନକୁ ସମୀକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ପରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରାୟ ୩୦ଥର ଗସ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାରେ ସରକାର ଗଠନ ପରେ ୬ଥର ଗସ୍ତ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଝାରସୁଗୁଡ଼ାକୁ ଏହା ଦ୍ୱିତୀୟ ଗସ୍ତ ରହିବ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ବିମାନବନ୍ଦର ଉଦଘାଟନ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟକୁ ଆସିଥିଲେ।