Add Zee Business As A Preferred Source
App

Jharsuguda Politics: ହାର୍ଟ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନେଇ ଶ୍ରେୟ ରାଜନୀତି! ବିଧାୟକଙ୍କୁ ୭ ପ୍ରଶ୍ନ...

Jharsuguda Politics: ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ରାଜନୀତିରେ ପୁଣି ଥରେ ତୀବ୍ର ହୋଇଛି ବାକ୍‌ଯୁଦ୍ଧ। ସ୍ୱର୍ଗତ ପୂର୍ବତନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବ କିଶୋର ଦାସଙ୍କୁ ନେଇ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ବିଧାୟକଙ୍କ କଥିତ ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ନେଇ କଡ଼ା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି।

Written ByPriyambada Rana
Published: Jun 18, 2026, 10:21 AM IST|Updated: Jun 18, 2026, 10:21 AM IST
Jharsuguda Politics: ହାର୍ଟ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନେଇ ଶ୍ରେୟ ରାଜନୀତି! ବିଧାୟକଙ୍କୁ ୭ ପ୍ରଶ୍ନ...

About the Author

Priyambada Rana

Priyambada Rana

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Jharsuguda Politics: ହାର୍ଟ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନେଇ ଶ୍ରେୟ ରାଜନୀତି! ବିଧାୟକଙ୍କୁ ୭ ପ୍ରଶ୍ନ...
Naba Das0 min ago
2
Odisha news3 min ago
3
VB-G RAM G1 hr ago
4
vigilance raid1 hr ago
5
top 10 news today1 hr ago