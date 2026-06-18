Jharsuguda Politics: ହାର୍ଟ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନେଇ ଶ୍ରେୟ ରାଜନୀତି! ବିଧାୟକଙ୍କୁ ୭ ପ୍ରଶ୍ନ...

Jharsuguda Politics: ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ରାଜନୀତିରେ ପୁଣି ଥରେ ତୀବ୍ର ହୋଇଛି ବାକ୍ଯୁଦ୍ଧ। ସ୍ୱର୍ଗତ ପୂର୍ବତନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବ କିଶୋର ଦାସଙ୍କୁ ନେଇ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ବିଧାୟକଙ୍କ କଥିତ ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ନେଇ କଡ଼ା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଏହି ମନ୍ତବ୍ୟ କେବଳ ଜଣେ ଦିବଙ୍ଗତ ନେତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଅସମ୍ମାନ ନୁହେଁ, ବରଂ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାବାସୀଙ୍କ ଭାବାବେଗ ଉପରେ ଆଘାତ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଛି।
ବିଶେଷକରି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ହାର୍ଟ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନେଇ ଚାଲିଥିବା ଶ୍ରେୟ ରାଜନୀତି ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ଦିପାଲି ଦାସ। ଏକ ପ୍ରେସ ମିଟ୍ ରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ହସ୍ପିଟାଲ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପଛରେ ସ୍ୱର୍ଗତ ନବ କିଶୋର ଦାସଙ୍କ ଦୂରଦୃଷ୍ଟି, ପରିଶ୍ରମ ଓ ନିରନ୍ତର ଉଦ୍ୟମ ରହିଥିଲା। ତେଣୁ ଏହାକୁ ନେଇ ଅପପ୍ରଚାର କିମ୍ବା ଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ଚେଷ୍ଟା ସତ୍ୟକୁ ବଦଳାଇ ପାରିବ ନାହିଁ।
କ୍ଷମତାର ଅହଙ୍କାରରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ବିଧାୟକ ମୋର ସ୍ୱର୍ଗତ ବାପା ତଥା ପୂର୍ବତନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବ କିଶୋର ଦାସଙ୍କୁ ନେଇ ଯେଉଁ ଆକ୍ଷେପମୂଳକ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି, ତାହା କେବଳ ନିନ୍ଦନୀୟ ନୁହେଁ, ବରଂ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାବାସୀଙ୍କ ଭାବାବେଗ ପ୍ରତି ଏକ ଅସମ୍ମାନ। ବିଶେଷ କରି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ହାର୍ଟ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନେଇ କରାଯାଉଥିବା କୁତ୍ସାରଟନା… pic.twitter.com/UvFmM96NR8
— Deepali Das (@deepalidas95) June 17, 2026
ଏହାସହ ଜଣେ ଦିବଙ୍ଗତ ଜନନେତାଙ୍କ ଅବଦାନକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ରାଜନୈତିକ ସଂସ୍କୃତିର ଅଂଶ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ମତଭେଦ ଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ପରଲୋକଗତ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଛୋଟ କରିବା ସୁସ୍ଥ ରାଜନୀତିର ପରିଚୟ ନୁହେଁ ବୋଲି ମତ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି।
ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ବିଧାୟକଙ୍କ ନିକଟରେ କେତେକ ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ଉଠାଇଛନ୍ତି ଦିପାଲି ଦାସ। ପୂର୍ବରୁ ଉଦ୍ଘାଟିତ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ପୁଣିଥରେ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା କାହିଁକି ପଡ଼ିଲା, ଗତ ଦୁଇ ବର୍ଷରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ପାଇଁ କେଉଁ ନୂତନ ଜନକଲ୍ୟାଣମୂଳକ ପ୍ରକଳ୍ପ ଆଣାଯାଇଛି, ଏବଂ ଅଞ୍ଚଳରେ ବେଆଇନ ବାଲି ଉତ୍ତୋଳନ ଓ ବାଲି ମାଫିଆଙ୍କ ବିରୋଧରେ କ’ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି ସେନେଇ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ମଗାଯାଇଛି।
ସେହିପରି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ସ୍କୁଲ ନିକଟରେ ବେଆଇନ ଫ୍ଲାଏ ଆଶ୍ ପକାଯିବା ଘଟଣା, ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ପାଇଁ ବିଧାୟକଙ୍କ ଅବଦାନ ଏବଂ ନିର୍ବାଚନୀ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପୂରଣ ନେଇ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଯାଇଛି। ଏହି ବିବୃତି ପରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ରାଜନୀତିରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ବିଧାୟକଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ଅଭିଯୋଗ ଓ ପ୍ରଶ୍ନର କି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆସୁଛି, ତାହା ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ରହିଛି।