ପ୍ରତାପଙ୍କ କ୍ବାର୍ଟର୍ସ ଆଗରେ ହଙ୍ଗାମା ଘଟଣାରେ ୨ ଗିରଫ

ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ସ୍ବାଇଁ ଓ ଦେବୀପ୍ରସାଦ ଲେଙ୍କା ଗିରଫ ଉଭୟଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଛି ।
Odisha Politics: ବିଜେଡି ନେତା ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ କ୍ବାର୍ଟର୍ସ ଆଗରେ ହଙ୍ଗାମା ଘଟଣାରେ ୨ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି କ୍ୟାପିଟାଲ ଥାନା ପୋଲିସ । ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ସ୍ବାଇଁ ଓ ଦେବୀପ୍ରସାଦ ଲେଙ୍କା ଗିରଫ ଉଭୟଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଛି । ଉଭୟ ବିଜୁ ଛାତ୍ର ଜନତା ଦଳ ଉପସଭାପତି ଥିଲେ ଏବଂ ଗତକାଲି ନିଲମ୍ବିତ ହୋଇଥିଲେ ।
ଗତକାଲି ରାତିରେ ଅଧରେ ବିଜେଡିରୁ ନିଲମ୍ବିତ ଯୁବ ଓ ଛାତ୍ର ନେତା ପ୍ରତାପଙ୍କ ଘର ଆଗରେ ବାଣ ଫୁଟାଇ ହଙ୍ଗାମା କରିଥିଲେ। ଘର ଆଗରେ ହୋହଲ୍ଲା ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରତାପ ଜେନା କହିଥିଲେ ଯେ, ମୁଁ ମାହାଙ୍ଗାରେ ଥିବା ସମୟରେ ୧୫ରୁ ୨୦ ପିଲା ଆସି ମୋ ଘର ଆଗରେ ହୋହଲ୍ଲା କରିଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ସସ୍ପେଣ୍ଡ ହୋଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେତେକ ଥିଲେ । ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡକୁ ବାଡ଼େଇବା ସହ ତା ମୁଣ୍ଡରେ ବନ୍ଧୁକ ଲଗାଇଥିଲେ। କେଉଁମାନେ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ଭିତରକୁ ଆସିଥିଲେ ଭିଡିଓରେ ସେ ସବୁ ରହିଛି।
ଅନ୍ୟପଟେ, ଆସନ୍ତା ସୋମବାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବାସଭବନ ଘେରିବ ବିଜେଡି । ଏନେଇ ଯୁବ ବିଜେଡି ସଭାପତି ଚିନ୍ମୟ ସାହୁ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ ବାସଭବନ ଆଗରେ ହଙ୍ଗାମା ନେଇ ପ୍ରତିବାଦ କରାଯାଇଛି । ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଦାବି କରିଛି ବିଜେଡି ।
ବିଜେପି ମୁଖପାତ୍ର ମନୋଜ ମହାପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବିଧାୟକ ନଥାଇ ପ୍ରତାପ ଜେନା କେମିତି ସରକାରୀ କ୍ୱାର୍ଟର୍ସରେ ରହିଲେ? ପ୍ରତାପ ଜେନା ଏବେ କିଛି ନାହାନ୍ତି ତେବେ କ'ଣ ପାଇଁ କ୍ୱାର୍ଟର୍ସ ମାଡ଼ି ବସିଛନ୍ତି? ଅନେକ ସରକାରୀ କ୍ୱାର୍ଟର୍ସ ମାଡ଼ି ବସିଥିଲେ ସେମାନେ ବିଦା ହୋଇଛନ୍ତି । ବିଜେଡି ପତ୍ର ଝଡ଼ା ଦେଉଛି ଯଦୁ ବଂଶ ଭଳି ବିଜେଡ଼ି ଧ୍ଵଂସ ହୋଇଯିବ । ବିଜେଡି ଅନ୍ତଃକନ୍ଦଳର ପ୍ରତିଫଳନ ଗତକାଲି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ବୋଲି ମନୋଜ କହିଛନ୍ତି ।
