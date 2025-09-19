Election Commission: ୪୭୪ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ପଞ୍ଜିକରଣ ବାତିଲ କଲା ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ, ଜାଣନ୍ତୁ କାହିଁକି?

Election Commission: ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ନିର୍ବାଚନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆହୁରି ସ୍ୱଚ୍ଛ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ଏହାର ଅଂଶ ସ୍ୱରୂପ ୪୭୪ଟି ପଞ୍ଜିକୃତ ଅଣସ୍ୱୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ ରାଜନୈତିକ ଦଳ (RUPP)କୁ ତାଲିକାରୁ ବାଦ୍ ଦେଇଛି
Political Parties Deregistration: ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ନିର୍ବାଚନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆହୁରି ସ୍ୱଚ୍ଛ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ଏହାର ଅଂଶ ସ୍ୱରୂପ ୪୭୪ଟି ପଞ୍ଜିକୃତ ଅଣସ୍ୱୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ ରାଜନୈତିକ ଦଳ (RUPP)କୁ ତାଲିକାରୁ ବାଦ୍ ଦେଇଛି। ଏହା ସମେତ ଆହୁରି ୩୫୯ଟି ଦଳ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ତାଲିକାରୁ ବାଦ୍ ଦେବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି।
ଲଗାତାର ଛଅ ବର୍ଷ ଧରି ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ି ନଥିବା ଦଳ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ
ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ (Election Commission) କହିଛି ଯେ ଲଗାତାର ଛଅ ବର୍ଷ ଧରି କୌଣସି ନିର୍ବାଚନରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିନଥିବା ଦଳଗୁଡ଼ିକୁ ତାଲିକାରୁ ବାଦ୍ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ଆଇନ, ୧୯୫୧ର ଧାରା ୨୯କ ଅନୁଯାୟୀ ନିଆଯାଇଥିବା ସର୍ତ୍ତ ଅନୁଯାୟୀ ନିଆଯାଇଛି।
ଦୁଇ ମାସରେ ୮୦୮ଟି ଦଳକୁ ତାଲିକାରୁ ବାଦ୍ ଦିଆଯାଇଛି
ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ୯ ଅଗଷ୍ଟ ୨୦୨୫ରେ ୩୩୪ଟି ପଞ୍ଜିକୃତ ଅଣସ୍ୱୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ ଦଳକୁ ବାଦ୍ ଦିଆଯାଇଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ, ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୮ରେ ୪୭୪ଟି ଦଳକୁ ତାଲିକାରୁ ବାଦ୍ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହିପରି ଦୁଇ ମାସରେ ମୋଟ ୮୦୮ଟି ଦଳକୁ ତାଲିକାରୁ ବାଦ୍ ଦିଆଯାଇଛି।
୩୫୯ ଟି ଦଳକୁ ପଠାଯିବ ନୋଟିସ
ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କମିଶନ ଏପରି ୩୫୯ ଟି ଦଳକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିଛି, ଯେଉଁମାନେ ଗତ ତିନି ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ (୨୦୨୧-୨୨, ୨୦୨୨-୨୩, ଏବଂ ୨୦୨୩-୨୪) ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ବାର୍ଷିକ ହିସାବ ଏବଂ ନିର୍ବାଚନ ଖର୍ଚ୍ଚ ରିପୋର୍ଟ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଦାଖଲ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି ଦଳଗୁଡ଼ିକ ୨୩ଟି ରାଜ୍ୟ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅବସ୍ଥିତ। ସମ୍ପୃକ୍ତ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳର ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଏହି ଦଳଗୁଡ଼ିକୁ ନୋଟିସ ଜାରି କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି।
ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ତାଲିକାରୁ ବାହାର କରାଯାଇଥିବା ୪୭୪ ଟି ଦଳ ମଧ୍ୟରୁ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ସର୍ବାଧିକ ୧୨୧ ଟି ଦଳ ଥିଲା। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଦିଲ୍ଲୀରୁ ୪୦ ଟି, ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରୁ ୪୪ ଟି, ତାମିଲନାଡୁରୁ ୪୨ ଟି, ବିହାରରୁ ୧୫ ଟି, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରୁ ୨୩ ଟି, ପଞ୍ଜାବରୁ ୨୧ ଟି, ରାଜସ୍ଥାନରୁ ୧୭ ଟି ଏବଂ ହରିୟାଣାରୁ ୧୭ ଟି ଦଳ ଥିଲେ।
ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ
କମିଶନ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ କୌଣସି ଦଳକୁ ତାଲିକାରୁ ବାହାର କରିବା ସମ୍ପର୍କରେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସମ୍ପୃକ୍ତ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ରିପୋର୍ଟଗୁଡ଼ିକୁ ବିଚାର କରିବା ପରେ ନିଆଯିବ।