କାରଣ ଦର୍ଶାଅ ନୋଟିସର ଜବାବ ରଖିଲେ ବିଜେଡିର ୬ ବିଧାୟକ

Written By  Soubhagya Ranjan Mishra|Last Updated: Mar 20, 2026, 06:45 PM IST

Odisha Politics: କାରଣ ଦର୍ଶାଅ ନୋଟିସ୍‌ର ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି ବିଜେଡିର ୬ ବିଧାୟକ । ECIଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ରାୟର ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ ବୋଲି ବିଧାୟକ ଲେଖିଛନ୍ତି । ଏଥିସହ ମୁଖ୍ୟ ସଚେତକ ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ନାଁରେ ଫୌଜଦାରୀ ମାମଲା ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ।

ବିଧାୟକଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ଦଳୀୟ ହ୍ବିପ୍‌ କାମ କରେ ନାହିଁ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି । ମୁଖ୍ୟ ସଚେତକ ହ୍ବିପ୍‌ ଜାରି କରି ବେଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଭୋଟ୍‌ ଦେବା ପାଇଁ କହିବା ଓ ବିରତ ପାଇଁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇବା ଦଣ୍ଡନୀୟ ଅପରାଧ ବୋଲି ବିଧାୟକ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି । ଏଥିପାଇଁ BNS- ୧୭୧ ଅନୁଯାୟୀ ବର୍ଷେ ଜେଲ୍‌ ଦଣ୍ଡର ପ୍ରାବଧାନ ରହିଛି । ପ୍ରମିଳାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଫୌଜଦାରୀ ମାମଲା କରିବାକୁ ବିଧାୟକମାନେ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି । କାରଣ ଦର୍ଶାଅ ନୋଟିସ୍‌ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରନ୍ତୁ ନଚେତ୍‌ ମାମଲାକୁ ସାମ୍ନା କରନ୍ତୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ।

କାରଣ ଦର୍ଶାଅ ନୋଟିସ୍‌ର ଉତ୍ତର ନେଇ ବିଜେଡି ବିଧାୟିକା ତଥା ବିରୋଧି ଦଳ ମୁଖ୍ୟ ସଚେତକ ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଚିଠି ଗୋଟେ ଅଫିସରୁ ବସି ଟାଇପ୍‌ ହୋଇଛି ଏବଂ ଏମାନେ ଦସ୍ତଖତ କରିଛନ୍ତି । ଆଇନ କଣ ଏକା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିଅନ୍ତୁ ଆଇନର ଆଶ୍ରୟ । ଦଳ ବିରୋଧରେ କାହିଁକି ଭୋଟ୍‌ ଦେଲେ ଆମେ ମାଗିଥିଲୁ । ସତ ଲେଖୁନାହାନ୍ତି, କାହିଁକି ଭୋଟ୍‌ ଦେଲେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି । ଦଳ ଫିଲଟର ହେଉଛି ସବୁ ଅଳିଆ ବାହାରିଗଲେ ଦଳ ସ୍ଵଚ୍ଛ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ।

