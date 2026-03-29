Zee OdishaOdisha Politicsବିଜେଡିକୁ ବଡ ଝଟ୍‌କା, ଇସ୍ତଫା ଦେଲେ ୯ କାଉନ୍‌ସିଲର୍‌

ବିଜେଡିକୁ ବଡ ଝଟ୍‌କା, ଇସ୍ତଫା ଦେଲେ ୯ କାଉନ୍‌ସିଲର୍‌

ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାରଣ ଦର୍ଶାଇ କେନ୍ଦୁଝରରେ ବିଜେଡିର ପ୍ରାଥମିକ ସଦସ୍ୟ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି । ପୌର ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ବରଦା ପ୍ରସନ୍ନ ଦାସଙ୍କ ସମେତ ୯ଜଣ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି ।

Written By  Soubhagya Ranjan Mishra|Last Updated: Mar 29, 2026, 03:13 PM IST

ବିଜେଡିକୁ ବଡ ଝଟ୍‌କା, ଇସ୍ତଫା ଦେଲେ ୯ କାଉନ୍‌ସିଲର୍‌

Odisha Politics: ରାଜ୍ୟସଭା ଭୋଟ୍ କନ୍ଦଳ ନସରୁଣୁ ପୁଣି ବିଜେଡିକୁ ଲାଗିଛି ଶକ୍ତ ଝଟକା । ଆଜି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ୯ଜଣ କାଉନସିଲର ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାରଣ ଦର୍ଶାଇ କେନ୍ଦୁଝରରେ ବିଜେଡିର ପ୍ରାଥମିକ ସଦସ୍ୟ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି । ପୌର ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ବରଦା ପ୍ରସନ୍ନ ଦାସଙ୍କ ସମେତ ୯ଜଣ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି । ୨ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଥମିକ ସଦସ୍ୟ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି ।

ଇସ୍ତଫାପତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଥିବା ନାମ ଗୁଡିକ ରହିଛି, ବରଦା ପ୍ରସନ୍ନ ଦାସ, ଏସକେ ସାହୁ, ଅଭିନାଶ ମିଶ୍ର, ଦୟାନିଧି ପାତ୍ର, ପଦ୍ନିନୀ ପାତ୍ର, ଭଗବାନ ନାୟକ, କରୁଣାକର, ସବିତା ପଟ୍ଟନାୟକ, ହେମନ୍ତ ପତି, ଶୁଭେନ୍ଦୁ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଶରତ ସ୍ୱାଇଁ ।

Soubhagya Ranjan Mishra

