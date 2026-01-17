Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3077288
Zee OdishaOdisha PoliticsBJP National President Election: ​​ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଭୋଟ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ ଆଡଭାନୀ-ଯୋଶୀ, ଜାଣନ୍ତୁ କାରଣ

BJP National President Election: ​​ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଭୋଟ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ ଆଡଭାନୀ-ଯୋଶୀ, ଜାଣନ୍ତୁ କାରଣ

ଜାନୁଆରୀ ୨୦ ତାରିଖରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି (ବିଜେପି) ଇତିହାସରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଦିନ ହେବ। ୪୫ ବର୍ଷୀୟ ନୀତିନ ନବୀନ ଦଳର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜାତୀୟ ସଭାପତି ଭାବରେ ନିର୍ବିରୋଧରେ ନିର୍ବାଚିତ ହେବା ପ୍ରାୟ ନିଶ୍ଚିତ। 

Written By  Zee Odisha Desk|Last Updated: Jan 17, 2026, 11:15 AM IST

Trending Photos

BJP National President Election
BJP National President Election

BJP National President Election: ଜାନୁଆରୀ ୨୦ ତାରିଖରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି (ବିଜେପି) ଇତିହାସରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଦିନ ହେବ। ୪୫ ବର୍ଷୀୟ ନୀତିନ ନବୀନ ଦଳର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜାତୀୟ ସଭାପତି ଭାବରେ ନିର୍ବିରୋଧରେ ନିର୍ବାଚିତ ହେବା ପ୍ରାୟ ନିଶ୍ଚିତ। ତଥାପି ଏହି ନିର୍ବାଚନରେ ​​ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଘଟଣା ହେଉଛି ଯେ ଦଳର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ସଦସ୍ୟ ଲାଲକୃଷ୍ଣ ଆଡଭାନୀ ଏବଂ ମୁରଲୀ ମନୋହର ଯୋଶୀ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଭୋଟ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ।

ଡିସେମ୍ବର ୨୦୨୫ ମସିହାରୁ ଦଳର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଆସୁଥିବା ନୀତିନ ନବୀନ ଏବେ ପୂର୍ଣ୍ଣକାଳୀନ ସଭାପତି ହେବେ। ବିହାରର ବାଙ୍କିପୁରର ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ବିଧାୟକ ନୀତିନ ନବୀନ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗତ ବିଜେପି ପ୍ରବୀଣ ନେତା ନବୀନ କିଶୋର ପ୍ରସାଦ ସିହ୍ନାଙ୍କ ପୁଅ। ଆରଏସଏସ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ସହିତ, ନବୀନ ସଂଗଠନ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ଗଭୀର ପ୍ରଭାବ ଏବଂ ଛତିଶଗଡ଼ ଭଳି ରାଜ୍ୟରେ ଦଳର ନିର୍ବାଚନୀ ବିଜୟରେ ତାଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା।

ଜାନୁଆରୀ ୧୯ ତାରିଖରେ ତାଙ୍କର ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲ କରାଯିବ ଏବଂ ଜାନୁଆରୀ ୨୦ ତାରିଖରେ ତାଙ୍କର ବିଜୟ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଘୋଷଣା କରାଯିବ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ, ଅମିତ ଶାହ ଓ ରାଜନାଥ ସିଂହ ତାଙ୍କର ପ୍ରସ୍ତାବକ ହେବେ।

Add Zee News as a Preferred Source

୧୯୮୦ ମସିହାରେ ବିଜେପି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବା ପରେ ଏହା ପ୍ରଥମ ଥର ଯେ ଦଳର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଏହି ଦୁଇ ପ୍ରବୀଣଙ୍କ ନାମ ଭୋଟର ତାଲିକାରେ ନାହିଁ। ଏହା କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ଅସନ୍ତୋଷ ଯୋଗୁଁ ନୁହେଁ, ବରଂ ବୈଷୟିକ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ହୋଇଛି। ଦଳର ସମ୍ବିଧାନ ଅନୁଯାୟୀ ଜାତୀୟ ପରିଷଦର ସଦସ୍ୟ ହେବା ପାଇଁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ସାଂଗଠନିକ ନିର୍ବାଚନ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। ଆଡଭାନୀ ଏବଂ ଯୋଶୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଜାତୀୟ ପରିଷଦ ସଦସ୍ୟ କିନ୍ତୁ ଦିଲ୍ଲୀ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପିରେ ନିର୍ବାଚନ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାକି ଅଛି।

ମଣ୍ଡଳ, ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରୀୟ ନିର୍ବାଚନ ନହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଜାତୀୟ ପରିଷଦ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଚୟନ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏହି କାରଣରୁ ଉଭୟ ନେତାଙ୍କ ନାମ ଭୋଟର ତାଲିକାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇ ନଥିଲା।

କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ଆଡଭାନୀ ପୂର୍ବରୁ ଗୁଜରାଟ (ଗାନ୍ଧୀନଗର) ଏବଂ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ (କାନପୁର)ରୁ ଜୋଶୀ ପରିଷଦ ସଦସ୍ୟ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ସକ୍ରିୟ ରାଜନୀତିରୁ ଅବସର ନେବା ପରେ ସେ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ସଦସ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ।

ବିଜେପି ଜାତୀୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ କେ.ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନିର୍ବାଚନ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଜାନୁଆରୀ ୧୯ ତାରିଖ ଦିନ ଅପରାହ୍ନ ୨ଟାରୁ ୪ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲ କରାଯିବ। ଜାନୁଆରୀ ୧୯ ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ଯାଞ୍ଚ ଏବଂ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ପ୍ରତ୍ୟାହାର ସମାପ୍ତ ହେବ। ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ଜାନୁଆରୀ ୨୦ ତାରିଖରେ ମତଦାନ ହେବ। ନଚେତ୍ ସର୍ବସମ୍ମତ ନିର୍ବାଚନ ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରାଯିବ।

ଜେପି ନଡ୍ଡାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ବସିଥିବା ନୀତିନ ନବୀନଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହେବ ୨୦୨୯ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ସଂଗଠନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଏବଂ ଆଗାମୀ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ (ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ଆସାମ, କେରଳ, ଇତ୍ୟାଦି)ରେ ଦଳର ପ୍ରଦର୍ଶନକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା। ବିଜେପି ଏବେ ଯୁବ ନେତୃତ୍ୱ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢ଼ିର ଦଳ ଗଠନ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛି।

About the Author
author img
Zee Odisha Desk

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

BJP National President Election
BJP National President Election: ​​ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଭୋଟ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ ଆଡଭାନୀ-ଯୋଶୀ
Chabahar port
ଆମେରିକା ଭୟରେ ଇରାନର ଚାବାହାର ବନ୍ଦର ଛାଡିବ କି ଭାରତ?
Sleeper Vande Bharat
Sleeper Bande Bharat: ଆଜି ସ୍ଲିପର ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଟ୍ରେନର ଶୁଭ ଉଦଘାଟନ କରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ
Odisha News kendujhar police raid on cattle mafia
Odisha News: ଗୋଚାଲାଣକାରୀଙ୍କ ଘର ଉପରେ ଚଢାଉ, କୋଟିଏରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ନଗଦ ଟଙ୍କା ଜବତ
Top 10 News Headlines Odisha
Top 10 News: ଚୁଟକୀରେ ପଢିନିଅନ୍ତୁ ସକାଳର କିଛି ଗୁରୁତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର