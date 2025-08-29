Owaisi On PM Modi: ପିଏମ୍ ମୋଦୀଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କଲେ ଅସଦୁଦ୍ଦିନ ଓୱେସି, କହିଲେ-'ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କରନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ...'
Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha2901424
Zee OdishaOdisha Politics

Owaisi On PM Modi: ପିଏମ୍ ମୋଦୀଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କଲେ ଅସଦୁଦ୍ଦିନ ଓୱେସି, କହିଲେ-'ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କରନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ...'

Owaisi On PM Modi: ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ୱର୍ଗତ ମାଆଙ୍କୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରିବା ମାମଲା ଜୋର ଧରିବାରେ ଲାଗିଛି। କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ଏହି ଘଟଣା ବିହାରର ଦରଭଙ୍ଗାରେ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଭୋଟର ଅଧିକାର ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଘଟିଥିଲା। 

 

Written By  Jagdish Barik|Last Updated: Aug 29, 2025, 04:52 PM IST

Trending Photos

Owaisi On PM Modi
Owaisi On PM Modi

Asaduddin Owaisi On PM Modi: ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ୱର୍ଗତ ମାଆଙ୍କୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରିବା ମାମଲା ଜୋର ଧରିବାରେ ଲାଗିଛି। କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ଏହି ଘଟଣା ବିହାରର ଦରଭଙ୍ଗାରେ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଭୋଟର ଅଧିକାର ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଘଟିଥିଲା। ବିଜେପି ସମେତ ଏନଡିଏ ମେଣ୍ଟର ସମସ୍ତ ଦଳ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅପମାନଜନକ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାରକୁ ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ମାମଲାରେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଉପରେ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ମାମଲାରେ AIMIM ପାର୍ଟି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅସଦୁଦ୍ଦିନ ଓୱେସିଙ୍କ ବୟାନ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି।

କ’ଣ କହିଲେ ଓୱେସି?
ବିହାରର ଦରଭଙ୍ଗାରେ ଇଣ୍ଡିଆ ମେଣ୍ଟର ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଏବଂ ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଥିତ ଅପମାନଜନକ ମନ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ AIMIM ମୁଖ୍ୟ ଅସଦୁଦ୍ଦିନ ଓୱେସି କହିଛନ୍ତି - "ଭଦ୍ର ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବା ଉଚିତ। ଆପଣ ଯେତେ ଇଚ୍ଛା କୁହ, ପ୍ରତିବାଦ କର ଏବଂ ସମାଲୋଚନା କର, ନିନ୍ଦା କର କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ଶାଳୀନର ସୀମା ଅତିକ୍ରମ କର, ତେବେ ଏହା ଭୁଲ ଏବଂ ଏହା କରାଯିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ। ଏହା କାହା ବିଷୟରେ ହେଉନା କାହିଁକି।"

'ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କରନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ...'
ଅସାଦୁଦ୍ଦିନ ଓୱେସି ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ "ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କରନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା ମନେରଖନ୍ତୁ ଯେ ଯଦି ଆପଣ ସୀମା ଅତିକ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଏହା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମର ବିତର୍କର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଭୁଲ ଏବଂ ଅଶ୍ଳୀଳ ହେବ। ଯଦି ଅନ୍ୟ କେହି ଏହା କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଆମକୁ ସେମାନଙ୍କୁ ନକଲ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ।"

Add Zee News as a Preferred Source

ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିଶ ମଧ୍ୟ କଲେ ସମାଲୋଚନା
ବିହାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିଶ କୁମାର ମଧ୍ୟ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଏକ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି - "ଦରଭଙ୍ଗାରେ ଭୋଟର ଅଧିକାର ଯାତ୍ରା ସମୟରେ କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ ଆରଜେଡିର ମେଣ୍ଟରୁ ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଜୀ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ୱର୍ଗତ ମାଆଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାରର ଅପମାନଜନକ ଭାଷା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି ତାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଶୋଭନୀୟ ଏବଂ ମୁଁ ଏହାକୁ ନିନ୍ଦା କରୁଛି।"

 

About the Author
author img
Jagdish Barik

Journalist

...Read more

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

June Quarter GDP
June Quarter GDP: ଜୁନ୍ ତ୍ରୈମାସିକରେ ୭.୮ ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ଜିଡିପି
Asaduddin Owaisi
ପିଏମ୍ ମୋଦୀଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କଲେ ଅସଦୁଦ୍ଦିନ ଓୱେସି, କହିଲେ-'PM ଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କରନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ...'
PM Giorgia Meloni
PM Giorgia Meloni: ଇଟାଲିର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜର୍ଜିଆ ମେଲୋନିଙ୍କ ଫଟୋ ଅଶ୍ଳୀଳ ୱେବସାଇଟ୍ ରେ ଭାଇର
Top 10 news
Top 10 News: ସେପ୍ଟେମ୍ୱର ୩ ତାରିଖ ଯାଏଁ ବର୍ଷା ! ଟୋକିଓରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର
Odia News
ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସର ୪୧ ଜଣ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କ୍ରୀଡ଼ାବିତଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କଲେ ଡିଜିପି
;