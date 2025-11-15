Bihar Election Result: ୫ଟି ଆସନ ଜିତି ବିହାରରେ ସରକାର ଗଠନ କରିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛି ଓୱେସିଙ୍କ ଦଳ, JDU ଏବଂ RJDକୁ ଦେଲା ଅଫର୍

AIMIM offer Bihar government: ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ପାଞ୍ଚଟି ଆସନ ଜିତିବା ପରେ ଅସଦୁଦ୍ଦିନ ଓୱେସିଙ୍କ ଦଳ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମଜଲିସ୍-ଏ-ଇତ୍ତେହାଦୁଲ୍ ମୁସଲିମିନ୍ (AIMIM) ବହୁତ ଖୁସି। ସୀମାଞ୍ଚଲରେ ପାଞ୍ଚଟି ଆସନ ଜିତିବା ପରେ ଓୱେସିଙ୍କ ଦଳ ବିହାରରେ ସରକାର ଗଠନ କରିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି
AIMIM offer Bihar Government: ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ପାଞ୍ଚଟି ଆସନ ଜିତିବା ପରେ ଅସଦୁଦ୍ଦିନ ଓୱେସିଙ୍କ ଦଳ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମଜଲିସ୍-ଏ-ଇତ୍ତେହାଦୁଲ୍ ମୁସଲିମିନ୍ (AIMIM) ବହୁତ ଖୁସି। ସୀମାଞ୍ଚଲରେ ପାଞ୍ଚଟି ଆସନ ଜିତିବା ପରେ ଓୱେସିଙ୍କ ଦଳ ବିହାରରେ ସରକାର ଗଠନ କରିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଏହାକୁ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଦଳ ଏକ ନୂତନ ମେଣ୍ଟ ଗଠନ କରିବାକୁ RJD ଏବଂ JDU କୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତଦଳ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ପାଇଁ ନିଜର ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛି ଏବଂ ୨୦୨୯ ରେ ନୀତିଶ କୁମାରଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛି। ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବ AIMIM ବିହାରର X ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ ଦିଆଯାଇଛି।
AIMIM ବିହାରର ସରକାରୀ X ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ସରକାର ଗଠନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଏବେ ବି ରହିଛି। ଦଳ ଦାବି କରୁଛି ଯେ ଯଦି JDU, RJD, କଂଗ୍ରେସ, AIMIM, CPIML, ଏବଂ CPIM ଏକତ୍ର ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ ସରକାର ଗଠନ ହୋଇପାରିବ। କହି ରଖୁଛୁ ଯେ JDU ପାଖରେ ୮୫ଟି ଆସନ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ କି RJD ପାଖରେ ୨୫ ଟି ଆସନ ଅଛି। କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ AIMIM ଯଥାକ୍ରମେ ୬ଟି ଏବଂ ୫ଟି ଆସନ ଜିତିଛନ୍ତି। CPI-ML ଏବଂ CPI-M ପ୍ରତ୍ୟେକେ ୩ଟି ଆସନ ଜିତିଛନ୍ତି। ଯାହା ମୋଟ ସଂଖ୍ୟା ୧୨୪କୁ ପହଞ୍ଚାଇଛି। ଯାହା ବିହାରରେ ବହୁମତ ପାଇଁ ୧୨୨ ଯାଦୁକରୀ ସଂଖ୍ୟାଠାରୁ ଦୁଇଟି ଅଧିକ।
AIMIMର ନିଜର ପୋଷ୍ଟରେ ଏପରିକି ଏକ କ୍ୟାବିନେଟ ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଆଙ୍କିଛି। ଦଳ କହିଛି ଯେ ଏହାର ଜଣେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରହିବେ। ଯେତେବେଳେ କି JDUର କୋଟାରେ ଦୁଇଜଣ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ୨୦ ଜଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ରହିପାରିବେ। RJD ରେ ୬ ଜଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ପାଇପାରିବ। ଯେତେବେଳେ କି କଂଗ୍ରେସକୁ ଦୁଇଟି ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦବୀ ମିଳିବ। CPIML ଏବଂ CPIM ପ୍ରତ୍ୟେକେ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଁଏ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦବୀ ପାଇପାରିବେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ନୀତୀଶ କୁମାରଙ୍କୁ ୨୦୨୯ ରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରାଯିବ। ଓୱେସିଙ୍କ ଦଳ କହିଛି, "ଆମେ ସର୍ବଦା ବିଭାଜନ ନୁହେଁ, ଏକୀକରଣର ରାଜନୀତି କରୁ। ସେଥିପାଇଁ ଏବେ ବି ଏକ ସୁଯୋଗ ଅଛି।"
ମୁସଲିମ ବହୁଳ ସୀମାଞ୍ଚଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଭାବ ରଖୁଥିବା AIMIM ଦଳ ୨୪୩ ବିଧାନସଭା ଆସନରୁ ୨୯ଟିରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରିଥିଲା। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ୨୪ଟି ସୀମାଞ୍ଚଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିଲା। ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ AIMIM ମହାଗଠବନ୍ଧନରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ଯଥାସମ୍ଭବ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା। କିନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ RJD ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ଏହାର ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କଲେ ସେତେବେଳେ ଓୱେସିଙ୍କ ଦଳ ଏକାକୀ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲା। ଏହା ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ ମୁସଲିମ ଭୋଟର ବିଭାଜନ ମଧ୍ୟ RJD ଏବଂ କଂଗ୍ରେସର କ୍ଷତିରେ ସହାୟକ ହୋଇଥିଲା। ଓୱେସିଙ୍କ ଦଳ ସୀମାଞ୍ଚଳରେ ପାଞ୍ଚଟି ଆସନ ଜିତିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଆସନରେ କମ୍ ଭୋଟରେ ହାରିଥିଲା।