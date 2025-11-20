Advertisement
Nov 20, 2025

କଂଗ୍ରେସ ସହ ମେଣ୍ଟ ପୁଲିସ ସହ ଦୋସ୍ତି ଭଳି ଭୟଙ୍କର!

ଭୁବନେଶ୍ୱର: କଥାରେ ଅଛି ପୁଲିସ ଏମିତି ଏକ ଜାତି ଏହାସହ ‘ଦୋସ୍ତି ଓ ଦୁସ୍‍ମନି’ ଉଭୟ ହାନୀକାରକ। ଅର୍ଥାତ୍‍ ପୁଲିସ ସହ ଅଧିକ ବନ୍ଧୁତା ରକ୍ଷା କରିବା ଯେତିକି ଜଟିଳ ଓ ହାନିକାରକ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରେ ଶତ୍ରୁତା ବି କରିବା ସେତିକି କ୍ଷତିକାରକ ହୋଇଥାଏ। ଏଠାରେ ପୁଲିସ କହିଲା ଉଚ୍ଚ ବା ତଳ ପାହ୍ୟାର କର୍ମୀଙ୍କୁ ବୁଝାଏ ନାହିଁ ବରଂ ଖାକି ପିନ୍ଧିଥିବା ପ୍ରତିଟି ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏ ପୁଲିସ ଥାନା ସହ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଛି  ତାହାକୁ ବୁଝାଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ପୁଲିସ ଓ ପୁଲିସଥରାନାଠୁ ସମ ଦୂରତା ରକ୍ଷା କରିବା କଥା କୁହାଯାଏ। ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିରେ କଂଗ୍ରେସ ସେହିଭଳି ଏକ ପୁଲିସ ରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ଅର୍ଥାତ୍‍ କଂଗ୍ରେସ ସହ ସମ୍ପର୍କ ରକ୍ଷା କରିବା ବି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ରାଜନୀତି ପାଇଁ ଅଭିଶାପ ଭଳି ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଛି। ନୂଆପଡ଼ା ଉପ ନିର୍ବାଚନରେ ଏହା ଜଳଜଳ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି।

କିଛିଦିନ ତଳେ ସରିଥିବା ଉପ ନିର୍ବାଚନରେ ଘାସିରାମ ମାଝି କଂଗ୍ରେସରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଥିଲେ। ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେବାବେଳେ ତାଙ୍କ ଧାରଣା ଥିଲା ଯେ, ସେ ଯେଉଁ ୧୦ହଜାର ୮୮୧ ଭୋଟରେ ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କଠାରୁ ପୂର୍ବ ନିର୍ବାଚନରେ ହାରିଥିଲେ ତାହା କଂଗ୍ରେସ ସହ ମେଣ୍ଟ କଲେ ଆଉ ରହିବ ନାହିଁ। କଂଗ୍ରେସର ପକେଟ ଭୋଟ ମିଶି ସେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିବେ। କାରଣ ୨୦୨୪ ନିର୍ବାଚନରେ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଥିବା ଶରତ ପଟ୍ଟନାୟକ ୧୫୫୦୧ ଭୋଟ ପାଇଥିଲେ। ଅର୍ଥାତ୍‍ କଂଗ୍ରେସ ଭୋଟ ଏବଂ ତାଙ୍କ ନିଜ ଭୋଟ ମିଶିଲା ବିଜୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ ବୋଲି ଏକ ଗଣିତ ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁଥିଲା। ହେଲେ ଫଳାଫଳ କିନ୍ତୁ ଓଲଟା ହେଲା। କଂଗ୍ରେସ ହାତ ଧରିଲାରୁ ଘାସିରାମଙ୍କ ଭୋଟ ସଂଖ୍ୟା ପୂର୍ବଥରଠାରୁ ଯଥେଷ୍ଟ କମିଗଲା। ଏହି ନିର୍ବାଚନରେ ସେ ୪୦ହଜାର ୧୨୧ ଭୋଟ ପାଇଥିଲେ।  ଅର୍ଥାତ୍‍ ୧୫ ହଜାର ଭୋଟ ଯୋଡ଼ିହେବା ବଦଳରେ ୧୦ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଭୋଟ କମିଗଲା।  ଗୋଟିଏ ପଟେ ନୂଆପଡ଼ାରେ ଉପ ନିର୍ବାଚନରେ ଭୋଟ ଦେବାର ଉତ୍ସାହ ବଢ଼ିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଘାସିରାମ ବା କଂଗ୍ରେସ କେହି ହେଲେ ନିଜ ପ୍ରତି ଭୋଟରଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିପାରି ନଥିଲେ। ଏହା ପ୍ରମାଣିତ କରିଛି ଯେ କଂଗ୍ରେସ ସହ ବନ୍ଧନ ଘାସିରାମଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ନଥିଲା।

କଂଗ୍ରେସର ଏହି ଦଶା ଏଇ ନିକଟ ୩ ବା ୫ ବର୍ଷର ପରିସ୍ଥିତି ଯୋଗସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ତାହା ନୁହେଁ। କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ହେଲା କିଛି ନେତାଙ୍କ ସ୍ୱର୍ଥ ଜଡ଼ିତ ଦିଶା ଦର୍ଶନ ଯୋଗୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି।  ଏକଦା ବିଶ୍ୱର ବଡ଼ ରାଜନୀତିକ ଦଳ ହୋଇଥିବା ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ଏବେ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକରୁ ସତ୍ତା ହରାଉଛି। ନିକଟରେ ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ଏହାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରେ। ଓଡ଼ିଶାରେ ୨୫ ବର୍ଷ ହେଲା ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ହୋଇ ଚାଲିଛି। କିଛି ହାତଗଣତି ନେତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦେଲେ କଂଗ୍ରେସ କେବଳ ‘ଖବର ବାଘ’ ହୋଇ  ଟିଭି ବା ଖବରକାଗଜରେ ରଡ଼ି କରୁଛି।

ଏଥିପାଇଁ ପୂର୍ବରୁ ରାଜ୍ୟ ନେତୃତ୍ୱକୁ କେହି କେହି ଦାୟୀ କରୁଥିଲେ। ରାଜ୍ୟ ନେତାଙ୍କ ଭିତରେ କ୍ଷମତା ଲୋଭ, ପରଶ୍ରୀ କାତରତା ଯୋଗୁ ଏଭଳି ଅବସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ବୋଲି କହୁଥିଲେ। ସେଥିଲାଗି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନେତାମାନେ ରାଜ୍ୟ ନେତାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା କୁହାଯାଏ। ଏବେ କିନ୍ତୁ ଆଉ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନେତାଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟରେ କେହି ଖାତିର କରୁ ନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁଠି ବି ନିର୍ବାଚନ ହାରିଲେ ତାହାକୁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନେତାଙ୍କ ବିଫଳତା ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି। ‘ଗାଈକୁ ମାଇଲେ ମଲି, ଗାଈ ମାଇଲେ ମଲି’ ନ୍ୟାୟରେ ନେତାମାନେ ଏବେ ବଡ଼ି ଦ୍ୱିଧାରେ ଅଛନ୍ତି। ସେଥିଲାଗି ନା ନୂଆ ନେତାଙ୍କୁ ଆକର୍ଷଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ନୂଆ ନେତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଲେ ଦଳ ବଢ଼ିବ ବୋଲି ଆଶା କରୁଛନ୍ତି। ଫଳରେ ଉଚିତ ପ୍ରତିଭା ଆଉ ସୃଷ୍ଟି ହେଉ ନାହିଁ।  ଯଦି କଂଗ୍ରେସ ଏ ଭିତରେ ନିଜର ଅନ୍ତର୍ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱକୁ ରୋକିବା ଲାଗି ଘର ନ ସଜାଡ଼େ ତେବେ ଦଳ ବି କେବଳ ପାଠ୍ୟ ପୁସ୍ତକରେ ସୀମିତ ରହିଯିବ।

