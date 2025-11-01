Advertisement
ଅମିତ ଶାହ କଲେ ଏକ ବଡ଼ ଦାବି; କହିଲେ- ବିହାରରେ ଏନଡିଏ ୧୬୦ଟି ଆସନ ଜିତିବ

Amit Shah on Bihar Election:  ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରେ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ମହାଗଠବନ୍ଧନକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି। ସେ ପଚାରିଛନ୍ତି ଯେ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେବାର ଅଧିକାର ରହିବା ଉଚିତ କି।

 

Written By  Jagdish Barik|Last Updated: Nov 01, 2025, 10:28 PM IST

Amit Shah's Big Claim:  ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରେ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ମହାଗଠବନ୍ଧନକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି। ସେ ପଚାରିଛନ୍ତି ଯେ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେବାର ଅଧିକାର ରହିବା ଉଚିତ କି। ଏକ ଟିଭି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଶାହ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅବୈଧ ଅନୁପ୍ରବେଶ କେବଳ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ବିପଦ ନୁହେଁ ବରଂ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଢାଞ୍ଚାକୁ ଦୁର୍ବଳ କରୁଥିବା ଏକ ପ୍ରସଙ୍ଗ। ତାଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟ ବିହାରରେ ଅନୁପ୍ରବେଶ ଏବଂ ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ରାଜନୀତି ଉପରେ ବିତର୍କକୁ ପୁଣି ଥରେ ଉଜ୍ଜୀବିତ କରିଛି।

ଅବୈଧ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେବାର କୌଣସି ଅଧିକାର ନାହିଁ: ଶାହ
ଅମିତ ଶାହ କହିଛନ୍ତି, "ବିରୋଧୀ ଦଳ ବେଆଇନ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ବୋଲି ମାନିଥାଏ, ଯେତେବେଳେ ସରକାରଙ୍କ ମତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀ ନୁହେଁ, କେବଳ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେବାର ଅଧିକାର ଅଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅବୈଧ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀଙ୍କ ନାମ ଭୋଟର ତାଲିକାରୁ ହଟାଇ ଦିଆଯିବ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଶରୁ ବିତାଡିତ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ କାରଣ ଭାରତ ଏକ ଧର୍ମଶାଳା ନୁହେଁ।"

ଶାହ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ନକ୍ସଲବାଦ ମେରୁଦଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ଏବଂ ଆତ୍ମସମର୍ପଣକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ପୁନର୍ବାସ ଏବଂ ଦକ୍ଷତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି। ମୋକାମା ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ସମ୍ପର୍କରେ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଘଟଣାଟି ଭୁଲ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଅପରାଧୀମାନଙ୍କୁ ପୂର୍ବ ପରି ରାଜନୈତିକ ସୁରକ୍ଷା ମିଳୁନାହିଁ, ଯାହା ଫଳରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ଉନ୍ନତି ଆସିଛି।

ଶାହ କହିଛନ୍ତି ବିହାରରେ ଆଲୋଚନା ଆଉ ଅପରାଧ ବିଷୟରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ସେତୁ, ରାସ୍ତା ଏବଂ ବିକାଶ ପ୍ରକଳ୍ପ ବିଷୟରେ ହେଉଛି। ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ NDA ନୀତିଶ କୁମାରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ୁଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଷୟରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିର୍ବାଚନ ପରେ ସାମ୍ବିଧାନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅନୁସରଣ କରି ନିଆଯିବ। ସେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ NDA ବିହାରରେ ୧୬୦ ଆସନ ଜିତିବ ଏବଂ ଲୋକମାନେ "ଜଙ୍ଗଲ ରାଜ"ରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି।

ଶାହ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିହାରରେ ପ୍ରବାସ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ, ସରକାରୀ ଚାକିରି ଅପେକ୍ଷା ଆତ୍ମନିଯୁକ୍ତିକୁ ଅଧିକ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବାକୁ ପଡିବ। ସେ ତେଜସ୍ୱୀ ଯାଦବଙ୍କ ୨ କୋଟି ଚାକିରି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିକୁ "ବଜେଟ୍ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅସମ୍ଭବ" ବୋଲି କହିଥିଲେ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ NDA ବିଦ୍ୟୁତ୍, ଗୃହ, ଗ୍ୟାସ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୁବିଧା ମାଧ୍ୟମରେ ବିକାଶର ମୂଳଦୁଆ ପକାଇଛି, ଏବଂ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ।

