ତାମିଲନାଡୁରେ BJP-AIADMK ମଧ୍ୟରେ ହେଲା ମେଣ୍ଟ, ଏକାଠି ଲଢ଼ିବେ ନିର୍ବାଚନ; ଶାହ କଲେ ଘୋଷଣା

BJP AIADMK Alliance: ତାମିଲନାଡୁର ମୁଖ୍ୟ ବିରୋଧୀ ଦଳ AIADMK ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଶାସକ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି (BJP) ମଧ୍ୟରେ ଏକ ମେଣ୍ଟ ଗଠନ ହୋଇଛି। ଉଭୟ ଦଳ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ରାଜ୍ୟ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବତନ ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏଡାପ୍ପାଡି କେ ପଲାନିସ୍ୱାମୀ (EPS)ଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏକାଠି ଲଢ଼ିବେ। ଆଜି ଚେନ୍ନାଇରେ ଏକ ମିଳିତ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ଏହି ମେଣ୍ଟର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। କହିରଖୁଛୁ ଯେ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ଦୁଇ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ମେଣ୍ଟ ରହିସାରିଛନ୍ତି।

ଅମିତ ଶାହ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆଜି ଏଆଇଏଡିଏମକେ ଏବଂ ବିଜେପିର ନେତାମାନେ ମିଳିତ ଭାବରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ଯେ ଏଆଇଏଡିଏମକେ, ବିଜେପି ଏବଂ ସମସ୍ତ ଦଳ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ହେବାକୁ ଥିବା ତାମିଲନାଡୁ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ଏକାଠି ଲଢ଼ିବେ। ଶାହ କହିଛନ୍ତି, "ସରକାର ଗଠନ ପରେ ଆସନ ବଣ୍ଟନ ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ବଣ୍ଟନ, ଉଭୟ ପରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ।" ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏବଂ ତାମିଲନାଡୁରେ EPS ନେତୃତ୍ୱରେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ାଯିବ। ଶାହ ଏହା ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଇପିଏସ୍ ମେଣ୍ଟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେବେ।

#WATCH | Chennai, Tamil Nadu: On BJP-AIADMK alliance for Tamil Nadu Vidhan Sabha elections, Union Home Minister Amit Shah says, "Seat distribution and the distribution of ministries after the government is formed, both will be decided later... In Tamil Nadu, the DMK is bringing… pic.twitter.com/wn0j1eyhZt

— ANI (@ANI) April 11, 2025