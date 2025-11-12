Advertisement
Bihar Exit Poll: ଆକ୍ସିସ୍ ମାଇ ଇଣ୍ଡିଆ ପ୍ରକାଶ କଲା ବିହାର ବିଧାନସଭା ଏକଜିଟ୍ ପୋଲ, ଜାଣନ୍ତୁ କାହାକୁ ମିଳିପାରେ କେତେ ସିଟ୍

Bihar Exit Poll: ବୁଧବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆକ୍ସିସ୍ ମାଇ ଇଣ୍ଡିଆ ନିଜର ଏକଜିଟ୍ ପୋଲ ତଥ୍ୟ ଜାରି କରିଛି> ଯେଉଁଥିରେ NDA ଆଗରେ ଥିବା ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ଆକ୍ସିସ୍ ମାଇ ଇଣ୍ଡିଆ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ NDA ମହିଳାଙ୍କ ଅଧିକ ସମର୍ଥନ ହାସଲ କରିଛି।

 

Nov 12, 2025, 07:02 PM IST

Axis My India Bihar Exit Poll 2025:  ୨୦୨୫ ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନର ଦ୍ୱିତୀୟ ଏବଂ ଅନ୍ତିମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମତଦାନ ପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ଏବେ ନଭେମ୍ବର ୧୪ ତାରିଖରେ ଫଳାଫଳ ଉପରେ ରହିଛି। ଏହି ସମୟରେ ଅନେକ ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲ ଏବଂ ସର୍ଭେ ଏଜେନ୍ସି ଏକଜିଟ୍ ପୋଲ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଧିକାଂଶ ଏକଜିଟ୍ ପୋଲ NDA ସରକାର ଗଠନ ହେବାର ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି। ଆକ୍ସିସ୍ ମାଇ ଇଣ୍ଡିଆ ମଧ୍ୟ ବୁଧବାର ଦିନ ଏହାର ଏକଜିଟ୍ ପୋଲ ତଥ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିଛି।

ଆକ୍ସିସ୍ ମାଇ ଇଣ୍ଡିଆ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଏହି ପୋଲରେ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ୨୪୩ ବିଧାନସଭା ଆସନକୁ କଭର କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ପ୍ରାୟ ୪୨,୦୦୦ ଭୋଟରଙ୍କ ମତାମତ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। ସର୍ଭେ ଫଳାଫଳ ସୂଚିତ କରୁଛି ଯେ NDA ୪୩%, ମହାଗଠବନ୍ଧନ ୪୧%, ଜନସୁରାଜ ୪% ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ୧୨% ଭୋଟ ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି।

ବିହାର ରାଜନୀତିରେ ମହିଳାମାନେ ସର୍ବଦା ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଆକ୍ସିସ୍ ମାଇ ଇଣ୍ଡିଆ ଏକଜିଟ୍ ପୋଲ ଅନୁଯାୟୀ NDA ସପକ୍ଷରେ ମହିଳାମାନେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଏକଜିଟ୍ ପୋଲ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, ୪୮% ମହିଳା NDA ସପକ୍ଷରେ ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ କି ୩୭% ମହାଗଠବନ୍ଧନକୁ ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି।

ଏହି ସମେତ ୩% ଲୋକ ଜନସୁରାଜଙ୍କୁ ଏବଂ ୧୨% ଅନ୍ୟ ଦଳକୁ ବାଛିଛନ୍ତି। ବିଶେଷକରି ଗୃହିଣୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ  NDAକୁ ବିପୁଳ ସମର୍ଥନ ମିଳିଥିଛି। ପୁରୁଷ ଭୋଟରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିକଟତର ଥିଲା। ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ୪୧% ପୁରୁଷ NDAକୁ ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ କି ୪୨% ମହାଗଠବନ୍ଧନକୁ ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଜନସୁରାଜଙ୍କୁ ୫% ଭୋଟ ମିଳିଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନେ ୧୨% ଭୋଟ ପାଇଛନ୍ତି।

କୃଷି କ୍ଷେତ୍ର ସହିତ ଜଡିତ ଭୋଟରମାନେ ମହାଗଠବନ୍ଧନ ଆଡକୁ ସାମାନ୍ୟ ଆଗ୍ରହ ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ସର୍ଭେରେ ୪୩% ଚାଷୀ ମହାଗଠବନ୍ଧନକୁ ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ କି ୪୨% NDAକୁ ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି। ୪% ଜନସୁରାଜଙ୍କୁ ଏବଂ ୧୧% କୃଷକ ଭୋଟର ଅନ୍ୟ ଦଳମାନଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେଇଥିଲେ। ୪୩% ଶ୍ରମିକ ମହାଗଠବନ୍ଧନକୁ ଏବଂ ୪୧% NDAକୁ ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି। ୪% ଶ୍ରମିକ ଭୋଟର ଜନସୁରାଜଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ କି ୧୨% ଅନ୍ୟ ଦଳମାନଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି।

