ବିଜେଡି ହାରିବାର କାରଣ କହିଲେ ବଦ୍ରି ନାରାୟଣ, ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ !

Odisha Politics: ବିଜେଡି ନିର୍ବାଚନରେ ହାରିବା ତଥା ସରକାର ଗଠନ କରିନପାରିବା ନେଇ ଏବେ ବି ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି । ବିଜେଡି ହାରିବାର କାରଣ କହି ଖୋଲା ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ ନେତା ବଦ୍ରି ନାରାୟଣ ପାତ୍ର । ନାଁ ନ ନେଇ ‘ପାଣ୍ଡିଆନ ଆଣ୍ଡ୍ କୋ’କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଛନ୍ତି ବଦ୍ରି ।
ବଦ୍ରି ସିଧାସଳଖ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ‘ନବୀନ ପ୍ରଚାରକୁ ଗଲେ ନାହିଁ ବୋଲି ଆମ ଦଳ ହାରିଲା’, ଏହା କ’ଣ ନବୀନଙ୍କ ଲୋକପ୍ରିୟତା ନୁହେଁ କି ବୋଲି କହିଲେ । ଏଥିସହ ବଦ୍ରି ଏକଥା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ‘ଲୋକେ ନବୀନଙ୍କୁ ଖୋଜିଲେ, ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ପାଇଲେ ନାହିଁ’, ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ନାଁ ନନେଇ ପରୋକ୍ଷରେ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରି ବଦ୍ରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ‘ହେଲିକପ୍ଟରରେ ବୁଲିଲେ, ପେଣ୍ଡାଲରେ ଭାଷଣ ଦେଇ ନିଜକୁ ନବୀନ ଭାବିଲେ’, ‘ଏମାନେ ନବୀନଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଭିନୟ କଲେ, ଲୋକେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲେ’ । ‘ଲୋକେ ଜଣାଇ ଦେଲେ ଯେ ନବୀନ ନାହାନ୍ତି ତ ଭୋଟ୍ ନାହିଁ’, ‘ଯେଉଁମାନେ ନବୀନଙ୍କୁ ବୁଲାଇଲେ ନାହିଁ, ପରାଜୟ ପାଇଁ ସେମାନେ ଦାୟୀ’, ଯେଉଁମାନେ ନେତାଙ୍କୁ ଦୁର୍ବଳ କରିଥିଲେ ସେହି କଥା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ବୋଲି ବଦ୍ରି ନାରାୟଣ ପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି ।
