ବିଜେଡିରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଲେ ବନ୍ତ ବ୍ଲକ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଏବଂ ଭଣ୍ଡାରିପୋଖରୀ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା

ଭଦ୍ରକ: ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ବିଜେଡିକୁ ଲାଗିଛି ଦୁଇଟି ଝଟକା । ବିଜେଡିରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି ବନ୍ତ ବ୍ଲକ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ମନୋରଞ୍ଜନ ଘଡ଼େଇ ଏବଂ ଭଦ୍ରକ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଉର୍ମିଳା ନାୟକ ।
ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାରଣ ଦର୍ଶାଇ ବନ୍ତ ବ୍ଲକ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ମନୋରଞ୍ଜନ ଘଡ଼େଇ ଦଳର ପ୍ରାଥମିକ ସଦସ୍ୟ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି । ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତିଙ୍କୁ ନିଜର ଇସ୍ତଫାପତ୍ର ପଠାଇଛନ୍ତି ମନୋରଞ୍ଜନ । ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ବହିଷ୍କାର ଦାବି କରିଥିଲେ ଦଳୀୟ ଜନପ୍ରତିନିଧି । ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ନିଜ ନାଁରେ ଭେଣ୍ଡର ଖୋଲିଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରି ବିଜେଡି ସମିତି ସଭ୍ୟ ଓ ଜିଲ୍ଲାପରିଷଦ ସଦସ୍ୟ ବହିଷ୍କାର ଦାବି କରିଥିଲେ ।
ସେହିପରି ଭଦ୍ରକ ଭଣ୍ଡାରିପୋଖରୀ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ସୁମତୀ ସେଠୀ ଦଳର ପ୍ରାଥମିକ ସଦସ୍ୟ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି । ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାରଣ ଦର୍ଶାଇ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତିଙ୍କୁ ନିଜର ଇସ୍ତଫାପତ୍ର ପଠାଇଛନ୍ତି ସୁମତୀ ।
