Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3058498
Zee OdishaOdisha PoliticsMamata Banerjee: ନିର୍ବାଚନ ଆସିବା ମାତ୍ରେ ଦୁଃଶାସନ ଏବଂ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଦେଖାଯାନ୍ତି, କାହାକୁ ଟାର୍ଗେଟ କଲେ ମମତା?

Mamata Banerjee: 'ନିର୍ବାଚନ ଆସିବା ମାତ୍ରେ ଦୁଃଶାସନ ଏବଂ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଦେଖାଯାନ୍ତି', କାହାକୁ ଟାର୍ଗେଟ କଲେ ମମତା?

Bengal CM Slams BJP Leaders: ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ରାଜନୀତି ପୁଣି ଥରେ ଉଷ୍ମ ହୋଇଛି। କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ରାଜ୍ୟର ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ ସରକାରକୁ "ଭୟ ଏବଂ ଦୁର୍ନୀତିର ଶାସନ" ଚଳାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ସୀମାରେ ବାଡ଼ ଦେବା ପାଇଁ ଜମି ଆବଣ୍ଟନରେ ସହଯୋଗ କରୁନାହାଁନ୍ତି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି।

 

Written By  Jagdish Barik|Last Updated: Dec 30, 2025, 03:21 PM IST

Trending Photos

Bengal CM Slams BJP Leaders
Bengal CM Slams BJP Leaders

Mamata Banerjee Slams BJP Leaders: ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ରାଜନୀତି ପୁଣି ଥରେ ଉଷ୍ମ ହୋଇଛି। କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ରାଜ୍ୟର ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ ସରକାରକୁ "ଭୟ ଏବଂ ଦୁର୍ନୀତିର ଶାସନ" ଚଳାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ସୀମାରେ ବାଡ଼ ଦେବା ପାଇଁ ଜମି ଆବଣ୍ଟନରେ ସହଯୋଗ କରୁନାହାଁନ୍ତି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଏହାର ଜବାବରେ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ କେବଳ ଏହି ଅଭିଯୋଗଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିନାହିଁନ୍ତି ବରଂ ବିଜେପି ନେତାମାନଙ୍କୁ ମହାଭାରତର ଚରିତ୍ର ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଏବଂ ଦୁଃଶାସନଙ୍କ ସହିତ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି।

ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଏକ ସାଧାରଣ ସଭାରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ନିର୍ବାଚନ ପାଖେଇ ଆସିଲେ ବିଜେପି ବେଙ୍ଗଲରେ ଭୟର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ସେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସୀମା ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ପେଟ୍ରାପୋଲ ଏବଂ ଆଣ୍ଡାଲ ଭଳି ଅଞ୍ଚଳରେ ବାଡ଼ ଦେବା ପାଇଁ ଜମି ଯୋଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ମମତା ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସହଯୋଗ କରିନଥିଲେ, ତେବେ ସେଠାରେ କାମ କିପରି ହେଲା? ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅଭିଯୋଗ କେବଳ ରାଜନୈତିକ ଲାଭ ପାଇଁ କରାଯାଉଛି।

ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ୧୪ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ବେଙ୍ଗଲର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ମନେ ପକାଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସରକାର କ୍ଷମତାକୁ ଆସିବା ପରେ ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟ କିପରି ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହୋଇଥିଲା କହିଛନ୍ତି। ସେ ଜଳ ସଙ୍କଟ ଭଳି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଅନେକ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା କଥା କହିଛନ୍ତି। ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ନିର୍ବାଚନ ପାଖେଇ ଆସିବା ମାତ୍ରେ, ବିଜେପି ନେତାମାନେ ଗୁଜବ ପ୍ରଚାର କରନ୍ତି ଏବଂ ରାଜ୍ୟରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ କରନ୍ତି। 

ମମତା ତାଙ୍କ ଭାଷଣରେ ଏହାର ସିଧାସଳଖ ଉଲ୍ଲେଖ କରି କହିଥିଲେ, "ନିର୍ବାଚନ ଆସିବା ମାତ୍ରେ, ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଏବଂ ଦୁଃଶାସନ ଭଳି ଚରିତ୍ର ଉଭା ହୁଅନ୍ତି।" ସେ ବିଜେପି ନେତୃତ୍ୱକୁ "ଶକୁନିଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ" ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ଦିଲ୍ଲୀର ନେତାମାନେ କେବଳ ରାଜନୈତିକ ଲାଭ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟର ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଭୂମିଗତ ବାସ୍ତବତା ଅନ୍ୟ କିଛି।

କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ କୋଲକାତାରେ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବଙ୍ଗଳାର ଲୋକମାନେ ଭୟ, ଦୁର୍ନୀତି, କୁଶାସନ ଏବଂ ଅନୁପ୍ରବେଶକୁ ବଦଳାଇ ବିକାଶ, ଐତିହ୍ୟ ଏବଂ ଗରିବଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଏକ ଦୃଢ଼ ସରକାର ଗଠନ କରିବାକୁ ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ।

ଶାହ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ଆଗାମୀ ବେଙ୍ଗଲ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ​​ବିଜେପି ଦୁଇ-ତୃତୀୟାଂଶ ବହୁମତ ସହିତ ସରକାର ଗଠନ କରିବ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଟିଏମସିର ୧୫ ବର୍ଷର ଶାସନ କାଳରେ, ଭୟ, ଦୁର୍ନୀତି, କୁଶାସନ ଏବଂ ବିଶେଷକରି ଅନୁପ୍ରବେଶ ଯୋଗୁଁ ବଙ୍ଗଳାର ଲୋକମାନେ ଭୟଭୀତ ଏବଂ ଚିନ୍ତିତ। ଶାହ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସରକାର ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଜମି ଯୋଗାଇ ନ ଦେବା ଯୋଗୁଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଭାରତ-ବାଂଲାଦେଶ ସୀମାରେ ବାଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରିପାରି ନାହିଁ।

About the Author
author img
Jagdish Barik

Journalist

...Read more

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

Unnao Case Status
ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ରାୟ ପରେ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ଉପରେ ଏପରି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଲେ ଅଭିଯୁକ୍ତ କୁଲଦୀପ ସେଙ୍ଗରଙ୍କ
Mamata Banerjee
'ନିର୍ବାଚନ ଆସିବା ମାତ୍ରେ ଦୁଃଶାସନ ଏବଂ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଦେଖାଯାନ୍ତି', କାହାକୁ ଟାର୍ଗେଟ କଲେ ମମତା
5 Big Mistakes of Odisha BJP in 2025
5 Big Mistakes of Odisha BJP in 2025: ୨୦୨୫ରେ ବିଜେପିର ୫ ବଡ଼ ବିଫଳତା
Raihan Vadra Engagement
କିଏ ଏହି ଅବିବା ବେଗ? ପ୍ରିୟଙ୍କା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପୁଅ ରେହାନଙ୍କ ସହ କଲେ ନିର୍ବନ୍ଧ; ଜାଣନ୍ତୁ
Bus accident
Bus Accident: ଭୟଙ୍କର ବସ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଚାଲିଗଲା ୭ ଜୀବନ, ୧୨ ଆହତ