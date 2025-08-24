ଓଡ଼ିଶା କଂଗ୍ରେସ ପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ହେବ ବଡ଼ ବୈଠକ

ବୈଠକରେ ଅଜୟ ଲଲୁ ଓ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କାଡ଼ାମଙ୍କ ସମେତ ସଙ୍ଗଠନ ସୃଜନର ୩୫ ଜଣ ସଦସ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ୍ ହେବେ । ବୈଠକ ସାରି ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଫେରିବା ପରେ କଂଗ୍ରେସ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଚୟନ କରାଯିବ ।
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ସୋମବାର ୨୫ ଅଗଷ୍ଟରେ ଓଡ଼ିଶା କଂଗ୍ରେସ ପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଏକ ବଡ଼ ବୈଠକ । ଏହି ବୈଠକରେ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିବେ । ଉକ୍ତ ବୈଠକରେ ପିସିସି ସଭାପତି ଭକ୍ତ ଦାସ ଯୋଗଦେବେ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି ।
ଏଥିସହ ବୈଠକରେ ଅଜୟ ଲଲୁ ଓ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କାଡ଼ାମଙ୍କ ସମେତ ସଙ୍ଗଠନ ସୃଜନର ୩୫ ଜଣ ସଦସ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ୍ ହେବେ । ବୈଠକ ସାରି ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଫେରିବା ପରେ କଂଗ୍ରେସ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଚୟନ କରାଯିବ । ଏନେଇ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ପିସିସି ସଭାପତି ଭକ୍ତ ଦାସ ।
