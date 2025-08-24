ଓଡ଼ିଶା କଂଗ୍ରେସ ପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ହେବ ବଡ଼ ବୈଠକ
Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha2894897
Zee OdishaOdisha Politics

ଓଡ଼ିଶା କଂଗ୍ରେସ ପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ହେବ ବଡ଼ ବୈଠକ

ବୈଠକରେ ଅଜୟ ଲଲୁ ଓ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କାଡ଼ାମଙ୍କ ସମେତ ସଙ୍ଗଠନ ସୃଜନର ୩୫ ଜଣ ସଦସ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ୍ ହେବେ । ବୈଠକ ସାରି ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଫେରିବା ପରେ କଂଗ୍ରେସ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଚୟନ କରାଯିବ । 

Written By  Soubhagya Ranjan Mishra|Last Updated: Aug 24, 2025, 04:29 PM IST

Trending Photos

ଓଡ଼ିଶା କଂଗ୍ରେସ ପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ହେବ ବଡ଼ ବୈଠକ

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ସୋମବାର ୨୫ ଅଗଷ୍ଟରେ ଓଡ଼ିଶା କଂଗ୍ରେସ ପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଏକ ବଡ଼ ବୈଠକ । ଏହି ବୈଠକରେ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିବେ । ଉକ୍ତ ବୈଠକରେ ପିସିସି ସଭାପତି ଭକ୍ତ ଦାସ ଯୋଗଦେବେ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି ।

ଏଥିସହ ବୈଠକରେ ଅଜୟ ଲଲୁ ଓ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କାଡ଼ାମଙ୍କ ସମେତ ସଙ୍ଗଠନ ସୃଜନର ୩୫ ଜଣ ସଦସ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ୍ ହେବେ । ବୈଠକ ସାରି ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଫେରିବା ପରେ କଂଗ୍ରେସ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଚୟନ କରାଯିବ । ଏନେଇ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ପିସିସି ସଭାପତି ଭକ୍ତ ଦାସ ।

Also Read- Gold Rate: ଏକ ସପ୍ତାହରେ କେତେ ବଢିଲା ସୁନା ଦର? ଜାଣନ୍ତୁ ୧୦ଟି ସହରର ଦାମ୍

Also Read- Weekly Tarot Reading: ଶେଷ ସପ୍ତାହରେ ଗଣେଶ ପୂଜା, କିପରି ରହିବ ଭାଗ୍ୟ? ପଢନ୍ତୁ ରାଶିଫଳ

About the Author
author img
Soubhagya Ranjan Mishra

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

Top 10 news
Top 10 News: ଚୁଟକିରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ୧୦ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର..
Odia News
ଆସନ୍ତାକାଲି ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ ବେସାମରିକ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ମିଳନୀ
Venus Transit 2025
Venus Transit 2025: ଶନିଙ୍କ ନକ୍ଷତ୍ରରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ ଶୁକ୍ର, ୩ରାଶି ପାଇବେ ପ୍ରଚୁର ଧନସମ୍ପତ୍ତି
Cheteshwar Pujara Retire
Cheteshwar Pujara Retire: କ୍ରିକେଟ ପ୍ରେମୀଙ୍କୁ ଲାଗିଲା ଝଟକା, ସବୁ ଫର୍ମାଟରୁ ସନ୍ନ୍ୟାସ ନେଲେ
Diabetes In Capital
Diabetes In Capital: ରାଜଧାନୀରେ ହୁ ହୁ ହୋଇ ବଢୁଛନ୍ତି ଡାଏବେଟିସ ରୋଗୀ...ଏହା ରହିଛି ପ୍ରମୁଖ କ
;