Nuapada Bypoll: ନୂଆପଡ଼ା ଉପନିର୍ବାଚନ ନେଇ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍

ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ସହ ହେବ ନୂଆପଡା ଉପନିର୍ବାଚନ । କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ୮ଟି ରାଜ୍ୟରେ ଉପନିର୍ବାଚନରେ ନିୟୋଜିତ ହେବେ ବୋଲି ECI ସୂଚନା ମିଳିଛି ।
Trending Photos
Nuapada Bypoll: ନୂଆପଡ଼ା ଉପନିର୍ବାଚନ ନେଇ ସୂଚନା ଜାରି କରିଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ। ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ସହ ହେବ ଉପନିର୍ବାଚନ । କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ୮ଟି ରାଜ୍ୟରେ ଉପନିର୍ବାଚନରେ ନିୟୋଜିତ ହେବେ ବୋଲି ECI ସୂଚନା ମିଳିଛି ।
ଆପଣଙ୍କୁ କହିରଖୁଛୁ ଯେ, ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ସହିତ ତେଲେଙ୍ଗାନା, ପଞ୍ଜାବ, ମିଜୋରାମ, ଜମ୍ମୁ-କାଶ୍ମୀର, ରାଜସ୍ଥାନ, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ ଉପ-ନିର୍ବାଚନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ନିର୍ବାଚନ ଏବଂ ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ୪୭୦ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯିବ । ୩୨୦ ଜଣ IAS, ୬୦ ଜଣ IPS ଓ IRS ଅଧିକାରୀ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରହିବେ ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି। ଉକ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକମାନେ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗଙ୍କ ତତ୍ତ୍ବାବଧାନ, ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଓ ଶୃଙ୍ଖଳା ଅଧୀନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ, ବିଧାୟକ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଢୋଲକିଆଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ପରେ ନୂଆପଡ଼ା ଉପନିର୍ବାଚନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି।
Also Read- kidney health: କିଡନୀ ପାଇଁ ପ୍ରାକୃତିକ ଉପଚାର ଏହି ଔଷଧ !
Also Read- Weekly Tarot Reading: ନୂଆ ସପ୍ତାହରେ ଭାସ୍କର ଯୋଗ, ଜାଣନ୍ତୁ କିପରି ବିତିବ ୭ଦିନ