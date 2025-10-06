ଆଜି ହୋଇପାରେ ବିହାର, ନୂଆପଡ଼ା ନିର୍ବାଚନ ତାରିଖ ଘୋଷଣା, ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଡାକିଲେ ସାମ୍ବାଦକ ସମ୍ମିଳନୀ

Advertisement
ଆଜି ହୋଇପାରେ ବିହାର, ନୂଆପଡ଼ା ନିର୍ବାଚନ ତାରିଖ ଘୋଷଣା, ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଡାକିଲେ ସାମ୍ବାଦକ ସମ୍ମିଳନୀ

ଭାରତର  ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର ଆଜି ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଡାକିଛନ୍ତି। ଅପରାହ୍ଣ ୪ଟାରେ ଏହି ସମ୍ମିଳନୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏଠାରେ ବିହାର ବିଧାନସଭା ସମେତ ଅନ୍ୟ କିଛି ରାଜ୍ୟରେ  ଖାଲି ହୋଇଥିବା ବିଧାନସଭା ଆସନ ଲାଗି ତାରିଖ ଘୋଷଣା ହୋଇପାରେ। ଏହା ସହ ଓଡ଼ିଶାରେ ଖାଲିପଡ଼ିଥିବା ନୂଆପଡ଼ା ବିଧାନସଭା ଆସନ ପାଇଁ

Written By  Harihar Panda|Last Updated: Oct 06, 2025, 11:31 AM IST
  •  ବିହାର ବିଧାନସଭା ସମେତ ଅନ୍ୟ କିଛି ରାଜ୍ୟରେ  ଖାଲି ହୋଇଥିବା ବିଧାନସଭା ଆସନ ଲାଗି ତାରିଖ ଘୋଷଣା ହୋଇପାରେ।
  • ଏହା ସହ ଓଡ଼ିଶାରେ ଖାଲିପଡ଼ିଥିବା ନୂଆପଡ଼ା ବିଧାନସଭା ଆସନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ତାରିଖ ଘୋଷଣା ହୋଇପାରେ।  ବିଧାୟକ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ସିଂହ ଢୋଲକିଆଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଏହି ଆସନଟି ଖାଲି ପଡ଼ିଛି।   
  • ରାଜେନ୍ଦ୍ର ବିଜେଡି ସଦସ୍ୟ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଅନୁକମ୍ପାମୂଳକ ଭୋଟି ଯିବ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଥିବା ବେଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏ ଅଞ୍ଚଳ ଲାଗି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ୟାକେଜ ଘୋଷଣା କରି ବିଜେପି ପାଇଁ େଗାଟିଏ ଆସନ ଯୋଡ଼ିବାକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି। ଏଥିଲାଗି ସେ ଆଜି ନୂଆପଡ଼ା ଗସ୍ତ କରିଛନ୍ତି। 



ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଭାରତର  ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର ଆଜି ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଡାକିଛନ୍ତି। ଅପରାହ୍ଣ ୪ଟାରେ ଏହି ସମ୍ମିଳନୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏଠାରେ ବିହାର ବିଧାନସଭା ସମେତ ଅନ୍ୟ କିଛି ରାଜ୍ୟରେ  ଖାଲି ହୋଇଥିବା ବିଧାନସଭା ଆସନ ଲାଗି ତାରିଖ ଘୋଷଣା ହୋଇପାରେ। ଏହା ସହ ଓଡ଼ିଶାରେ ଖାଲିପଡ଼ିଥିବା ନୂଆପଡ଼ା ବିଧାନସଭା ଆସନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ତାରିଖ ଘୋଷଣା ହୋଇପାରେ।  ବିଧାୟକ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ସିଂହ ଢୋଲକିଆଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଏହି ଆସନଟି ଖାଲି ପଡ଼ିଛି।   ରାଜେନ୍ଦ୍ର ବିଜେଡି ସଦସ୍ୟ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଅନୁକମ୍ପାମୂଳକ ଭୋଟି ଯିବ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଥିବା ବେଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏ ଅଞ୍ଚଳ ଲାଗି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ୟାକେଜ ଘୋଷଣା କରି ବିଜେପି ପାଇଁ େଗାଟିଏ ଆସନ ଯୋଡ଼ିବାକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି। ଏଥିଲାଗି ସେ ଆଜି ନୂଆପଡ଼ା ଗସ୍ତ କରିଛନ୍ତି। 

ବିହାର ବିଧାନସଭାରେ ୨୪୩ଟି ଆସନ ରହିଛି। ଏଥିରୁ ୩୮ଟି ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଓ ୨ଟି ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ବର୍ଗଙ୍କ ପାରଇଁ ସଂରକ୍ଷିତ ଆସନ। ପୂର୍ବରୁ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର ଜ୍ଞାନେଶ କୁମାର ବିହାର ନିର୍ବାଚନକୁ ନଭେମ୍ବର ୨୨ ସୁଦ୍ଧା ଶେଷ କରାଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। କାରଣ ଏହିଦିନ ନିର୍ବାଚିତ ସରକାରକୁ ୫ ବର୍ଷ ପୂରୁଛି।  ଏଣୁ ଆଜି ସେ ବିଷୟ ଘୋଷଣା ହୋଇପାରେ।

ବିଗତ କିଛିଦିନ ହେଲା ବିହାର ନିର୍ବାନକୁ ନେଇ ଦେଶରେ ରାଜନୀତି ସରଗରମ ହୋଇଥିଲା। ବିଶେଷ କରି  ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଚଳାଯାଇଥିବା ସଘନ ଭୋଟର ତାଲିକା ସଂଶୋଧନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ନେଇ କଂଗ୍ରେସ ଆପତ୍ତି ଉଠାଇଥିଲା। ନ୍ୟାୟିକ ତର୍ଜମା ଓ ଅନେକ ଆଲୋଚନା ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା ପରେ ଏହି ତାଲିକାକୁ  ବୈଧ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା।

ମୁଖ୍ୟ ଆୟୁକ୍ତ ଶ୍ରୀ କୁମାର କହିଛନ୍ତି ବିହାର ନିର୍ବାଚନରେ ବୁଥଗୁଡ଼ିକୁ ଗହଳିମୁକ୍ତ ରଖିବା ପାଇଁ ସର୍ବାଧିକ େଭାଟରଙ୍କ ସଂଖ୍ରଶ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଇଛି। ଯେଊଁ ବୁଥରେ ୧୨୦୦ରୁ ଅଧିକ ବୁଥ ରହିଛି ତାହାକୁ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଚି। ‘କୌଣସି ବୁଥରେ ୧୨୦୦ରୁ ଅଧିକ ଭୋଟର ରାଖାଯିବ ନାହିଁ ବୋଲି ସେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେହିପରି ସମସ୍ତ ବୁଥର ଓ୍ୱେବକାଷ୍ଟିକଂ କରାଯିବ। ପୋଲିଂ ଅଧିକାରୀମାନେ ପରିଚୟପତ୍ର ଧାରଣ କରିବେ। ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମୋବାଇଲ୍‍ ଫୋନ ରହିବ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ କୁମାର।

ଏଥର ପ୍ରଥମଥର ପାଇଁ ଇଭିଏମ୍‍ ବ୍ୟାଲଟରେ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ରଙ୍ଗୀନ ଫଟୋ ଲାଗିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଅର୍ଥାତ୍‍ କେବଳ ଚିହ୍ନ ନୁହେଁ ଭୋଟର ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ଚେହେରାକୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାଲଟ ପେପରରେ ଦେଖି ସେହି ଅନୁସାରେ ଭୋଟ ଦେବେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଭୋଟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଧିକ ସ୍ୱଚ୍ଛ ହେବ ବୋଲି ମତ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ସେହିପରି ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ନାଁକୁ ମଧ୍‍ୟ ବଡ଼ବଡ଼ େମାଟା ଅକ୍ଷରରେ ଲେଖାଯିବ।

Harihar Panda

