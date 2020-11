ରାହୁଲଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଲା ଆରଜେଡି, କହିଲା ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ପ୍ରିୟଙ୍କାଙ୍କ ଘରେ କରୁଥିଲେ ପିକନିକ୍

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବିହାରରେ ସରିଯାଇଛି ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ (Bihar Assembly Election 2020) । ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ଗଢ଼ିବ ନୀତିଶ କୁମାର (Nitish Kumar) ଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଏନଡିଏ (NDA) । ଅନ୍ୟପକ୍ଷେ ଆଶାନୁରୂପକ ସଫଳତା ନ ମିଳିବାରୁ ମହାମେଣ୍ଟ (Grand Alliance) ରେ ଦେଖାଦେଇଛି ନିରାଶ । ଏଥିପାଇଁ ମହାମେଣ୍ଟର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଦଳ ଆରଜେଡି (RJD) କଂଗ୍ରେସ (Congress) କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛି । ବିହାରରେ ମହାମେଣ୍ଟର ପରାଜୟ ପାଇଁ ବରିଷ୍ଠ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଜନତା ଦଳର ନେତା ଶିବାନନ୍ଦ ତିୱାରୀ (RJD Leader Shivanand Tiwari) ସହଯୋଗୀ କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ ଏହାର ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ।

#WATCH: RJD leader Shivanand Tiwari speaks on #BiharResults, says "...elections were in full swing & Rahul Gandhi was on picnic at Priyanka ji's place in Shimla. Is party run like that? Allegations can be levelled that manner in which Congress is being run, it's benefitting BJP." pic.twitter.com/ZZXmndMJFh

— ANI (@ANI) November 15, 2020