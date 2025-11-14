Bihar Election 2025: ବଡ଼ ବିଜୟ ହାସଲ ପରେ ବିଜେପି ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, କହିଲେ...

NDA ବିପୁଳ ବିଜୟ ହାସଲ କରିବା ପରେ ବିଜେପି ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ ଉତ୍ସବ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ଦିଲ୍ଲୀ ବିଜେପି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ, ଜେପି ନଡ୍ଡା ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ।
Bihar Election 2025: NDA ବିପୁଳ ବିଜୟ ହାସଲ କରିବା ପରେ ବିଜେପି ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ ଉତ୍ସବ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ଦିଲ୍ଲୀ ବିଜେପି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ, ଜେପି ନଡ୍ଡା ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି । ଗାମୁଛା ହଲାଇ ବିହାର ବାସୀଙ୍କୁ ବିଜୟର ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଛନ୍ତି ମୋଦୀ । ଦଳୀୟ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧନ କରି ମୋଦୀ କଣ କହିଛନ୍ତି ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା...
ଦିଲ୍ଲୀ ବିଜେପି ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ ସମ୍ବୋଧନ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଆମେ ଜନତାଙ୍କ ସେବକ, ନିଜ ପରିଶ୍ରମରେ ଜନତାଙ୍କ ହୃଦୟ ଜିତିଥାଉ । ବିହାରରେ ପୁଣି ଥରେ ଏନ୍ଡିଏ ସରକାର କହି କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ବଧାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ମୋଦୀ । ଏଥିସହ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବିହାର ଲୋକେ ବିକଶିତ ବିହାର ପାଇଁ ମତଦାନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ବିହାରରେ ଆଉ ଜଙ୍ଗଲରାଜ ଫେରିବନି । NDAକୁ ବିପୁଳ ଭୋଟ୍ ଦେବାକୁ ବିହାରବାସୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲି ବର୍ତ୍ତମାନ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି । କିଛି ଦଳ ତୁଷ୍ଟୀକରଣ MY ରାଜନୀତି କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଏବେ MYର ନୂଆ ଫର୍ମୁଲା ହେଉଛି ମହିଳା ଓ ୟୁଥ୍ । ଏଥିସହ ବିଜୟ ପାଇଁ ନୂଆପଡ଼ା ଜନତାଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ।
କଂଗ୍ରେସକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ECIକୁ ଗାଳି, ବିଭିନ୍ନ ସଂସ୍ଥାକୁ ଆକ୍ରମଣ, ଭୋଟ୍ ଚୋରି ଅଭିଯୋଗ କରିବା ହେଉଛି କଂଗ୍ରେସର କାମ । କଂଗ୍ରେସର ନକରାତ୍ମକ ରାଜନୀତିକୁ ନେଇ ଦଳ ଭିତରେ ଅସନ୍ତୋଷ ରହିଛି ଏବଂ ଆଗକୁ କଂଗ୍ରେସରେ ବଡ଼ ବିଭାଜନ ହୋଇପାରେ । ନିଜ ସହଯୋଗୀ ଦଳଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କଂଗ୍ରେସ ବୁଡ଼ାଉଛି । ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ କଂଗ୍ରେସର ସହଯୋଗୀ ଦଳକୁ ଚେତାଇ ଥିଲି ଯେ, କଂଗ୍ରେସ ଠାରୁ ସାବଧାନ ରହିବାକୁ । ସେହିପରି ଆଜି RJD ପୂରା ନିରାଶ ବୋଲି ମୋଦୀ କହିବା ସହ ଏକଥା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଖୁବଶୀଘ୍ର ଉଭୟ ଦଳର କଳି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ ।
ବିଜେପି ବିଜୟଲାଭ ପରେ ମୋଦୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏବେ ଆମର ଦାୟିତ୍ବ ଆହୁରି ବଢ଼ିଛି । ଆଗାମୀ ୫ ବର୍ଷରେ ବିହାର ଦ୍ରୁତଗତିରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ । ବିହାରରେ ଉଦ୍ୟୋଗ ଓ ନିବେଶ ଆସିବ ଏବଂ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବ । ବିହାରର ଯୁବବର୍ଗ ବିହାରରେ ହିଁ ରୋଜଗାର ପାଇବେ । ସମସ୍ତେ ମିଶି ସମୃଦ୍ଧ ଓ ବିକଶିତ ବିହାର କରିବା ।
