Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3004058
Zee OdishaOdisha Politics

Bihar Election 2025: ବଡ଼ ବିଜୟ ହାସଲ ପରେ ବିଜେପି ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, କହିଲେ...

NDA ବିପୁଳ ବିଜୟ ହାସଲ କରିବା ପରେ ବିଜେପି ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ ଉତ୍ସବ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ଦିଲ୍ଲୀ ବିଜେପି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ, ଜେପି ନଡ୍ଡା ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି । 

Written By  Soubhagya Ranjan Mishra|Last Updated: Nov 14, 2025, 08:23 PM IST

Trending Photos

Bihar Election 2025: ବଡ଼ ବିଜୟ ହାସଲ ପରେ ବିଜେପି ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, କହିଲେ...

Bihar Election 2025: NDA ବିପୁଳ ବିଜୟ ହାସଲ କରିବା ପରେ ବିଜେପି ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ ଉତ୍ସବ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ଦିଲ୍ଲୀ ବିଜେପି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ, ଜେପି ନଡ୍ଡା ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି । ଗାମୁଛା ହଲାଇ ବିହାର ବାସୀଙ୍କୁ ବିଜୟର ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଛନ୍ତି ମୋଦୀ । ଦଳୀୟ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧନ କରି ମୋଦୀ କଣ କହିଛନ୍ତି ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା...

ଦିଲ୍ଲୀ ବିଜେପି ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ ସମ୍ବୋଧନ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଆମେ ଜନତାଙ୍କ ସେବକ, ନିଜ ପରିଶ୍ରମରେ ଜନତାଙ୍କ ହୃଦୟ ଜିତିଥାଉ । ବିହାରରେ ପୁଣି ଥରେ ଏନ୍‌ଡିଏ ସରକାର କହି କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ବଧାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ମୋଦୀ । ଏଥିସହ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବିହାର ଲୋକେ ବିକଶିତ ବିହାର ପାଇଁ ମତଦାନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ବିହାରରେ ଆଉ ଜଙ୍ଗଲରାଜ ଫେରିବନି । NDAକୁ ବିପୁଳ ଭୋଟ୍ ଦେବାକୁ ବିହାରବାସୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲି ବର୍ତ୍ତମାନ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି । କିଛି ଦଳ ତୁଷ୍ଟୀକରଣ MY ରାଜନୀତି କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଏବେ MYର ନୂଆ ଫର୍ମୁଲା ହେଉଛି ମହିଳା ଓ ୟୁଥ୍ । ଏଥିସହ ବିଜୟ ପାଇଁ ନୂଆପଡ଼ା ଜନତାଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ।

କଂଗ୍ରେସକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ECIକୁ ଗାଳି, ବିଭିନ୍ନ ସଂସ୍ଥାକୁ ଆକ୍ରମଣ, ଭୋଟ୍ ଚୋରି ଅଭିଯୋଗ କରିବା ହେଉଛି କଂଗ୍ରେସର କାମ । କଂଗ୍ରେସର ନକରାତ୍ମକ ରାଜନୀତିକୁ ନେଇ ଦଳ ଭିତରେ ଅସନ୍ତୋଷ ରହିଛି ଏବଂ ଆଗକୁ କଂଗ୍ରେସରେ ବଡ଼ ବିଭାଜନ ହୋଇପାରେ । ନିଜ ସହଯୋଗୀ ଦଳଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କଂଗ୍ରେସ ବୁଡ଼ାଉଛି । ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ କଂଗ୍ରେସର ସହଯୋଗୀ ଦଳକୁ ଚେତାଇ ଥିଲି ଯେ, କଂଗ୍ରେସ ଠାରୁ ସାବଧାନ ରହିବାକୁ । ସେହିପରି ଆଜି RJD ପୂରା ନିରାଶ ବୋଲି ମୋଦୀ କହିବା ସହ ଏକଥା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଖୁବଶୀଘ୍ର ଉଭୟ ଦଳର କଳି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ ।

Add Zee News as a Preferred Source

ବିଜେପି ବିଜୟଲାଭ ପରେ ମୋଦୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏବେ ଆମର ଦାୟିତ୍ବ ଆହୁରି ବଢ଼ିଛି । ଆଗାମୀ ୫ ବର୍ଷରେ ବିହାର ଦ୍ରୁତଗତିରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ । ବିହାରରେ ଉଦ୍ୟୋଗ ଓ ନିବେଶ ଆସିବ ଏବଂ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବ । ବିହାରର ଯୁବବର୍ଗ ବିହାରରେ ହିଁ ରୋଜଗାର ପାଇବେ । ସମସ୍ତେ ମିଶି ସମୃଦ୍ଧ ଓ ବିକଶିତ ବିହାର କରିବା ।

 

About the Author
author img
Soubhagya Ranjan Mishra

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

Odisha vigilance
୨୦୦୦ ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଇ ଗିରଫ୍ ହେଲେ ବରିଷ୍ଠ ରାଜସ୍ୱ ସହାୟକ
Devyani Rana
କିଏ ଏହି ଦେବଯାନୀ ରାଣା? ଜମ୍ମୁର ନଗ୍ରୋଟା ଆସନରେ ବିଜେପିକୁ କଲେ ବିଜୟୀ
Bihar Election 2025
Bihar Election 2025: ବଡ଼ ବିଜୟ ହାସଲ ପରେ ବିଜେପି ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, କହିଲେ...
PM Modi
​​ବିଜୟ ପାଇଁ ଜୟ ଢୋଲକିଆଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ, ଏହା କହିଲେ
Odia News
ବିଜେପିର ନୂଆ ଚାଣକ୍ୟ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ଯୁଆଡେ ଗଲେ ପଦ୍ମ ଫୁଟାଇଲେ!