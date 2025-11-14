Advertisement
Bihar Election Result: କେଉଁଠି ଫେଲ୍ ମାରିଲା ତେଜସ୍ୱୀଙ୍କ ରଣନୀତି? ୫ଟି ପଏଣ୍ଟରେ ବୁଝନ୍ତୁ

Bihar Election Result: ବିହାରରେ ଦୁଇ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ଶେଷ ହୋଇଛି। ନଭେମ୍ବର ୧୪ ତାରିଖ ସକାଳ ୮ଟାରୁ ଭୋଟ ଗଣତି ଚାଲିଛି। ସକାଳ ଠାରୁ ଏନଡିଏ ସ୍ଥିର ଅଗ୍ରଣୀ ବଜାୟ ରଖିଛି। ଯେତେବେଳେ ମହାଗଠବନ୍ଧନକୁ ପରାଜୟ ବରଣ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରୁଛି।

Nov 14, 2025

Bihar Election Result: ବିହାରରେ ଦୁଇ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ଶେଷ ହୋଇଛି। ନଭେମ୍ବର ୧୪ ତାରିଖ ସକାଳ ୮ଟାରୁ ଭୋଟ ଗଣତି ଚାଲିଛି। ସକାଳ ଠାରୁ ଏନଡିଏ ସ୍ଥିର ଅଗ୍ରଣୀ ବଜାୟ ରଖିଛି। ଯେତେବେଳେ ମହାଗଠବନ୍ଧନକୁ ପରାଜୟ ବରଣ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରୁଛି। ବିରୋଧୀ ଦଳର ପ୍ରମୁଖ ନେତା ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ପାଇଁ ଦାବିଦାର ତେଜସ୍ୱୀ ଯାଦବ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ବଡ଼ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ଆସୁଥିଲେ। ଚାକିରି ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମହିଳାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଟଙ୍କା ଜମା କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତେଜସ୍ୱୀ ଯାଦବଙ୍କ ସମସ୍ତ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଫେଲ୍ ମାରିଛି। ଫଳସ୍ୱରୂପ ତେଜସ୍ୱୀ ଯାଦବଙ୍କ ରଣନୀତି କେଉଁଠି ଫେଲ୍ ମାରିଲା ତାହାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଯାଉଛି।

କେଉଁଠି ଫେଲ୍ ମିରିଲା ତେଜସ୍ୱୀଙ୍କ ରଣନୀତି 
ତେଜସ୍ୱୀ ଯାଦବଙ୍କ ରଣନୀତି ଫେଲ୍ ମାରିବା ବିଷୟରେ ଅନେକ କଳ୍ପନାଜଳ୍ପନା ଚାଲିଛି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆମେ ତେଜସ୍ୱୀଙ୍କ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବିଫଳତା ବିବେଚନା କରାଯାଉଥିବା ପାଞ୍ଚଟି ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଉଛୁ। 

1. କଂଗ୍ରେସ ସହିତ ଏକ ମେଣ୍ଟ ଗଠନ କରିବା
2. ଆସନ ବଣ୍ଟନକୁ ନେଇ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପିଛା କରିବା
3. ମୁକେଶ ସାହାନିଙ୍କ ଆଗରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁଇବା, ଏପରିକି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ରାଜି ହେବା
4. ପ୍ରକୃତ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା ଏବଂ ଭୋଟ ଚୋରି ଭଳି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଦ୍ୱାରା ବିଚଳିତ ହେବା
5. ମହିଳାଙ୍କ ବମ୍ଫର ଭୋଟିଂ RJDର ଖେଳକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା

କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଦୁଇ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମତଦାନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମାପ୍ତ ହୋଇଛି। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମତଦାନ ନଭେମ୍ବର ୬ ତାରିଖରେ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନଭେମ୍ବର ୧୧ ତାରିଖରେ ହୋଇଥିଲା। ଉଭୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଭୋଟଦାତାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ୬୭.୧୩% ଥିଲା। ଯାହା ୧୯୫୧ ପରଠାରୁ ସର୍ବାଧିକ। ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ, ବିହାରର ଲୋକମାନେ ସର୍ବାଧିକ ମତଦାନ କରିଥିଲେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆଜି ଫଳାଫଳର ଦିନ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ବିହାରରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସରକାର କିଏ ଗଠନ କରିବ ତାହା ଉପରେ ନିବଦ୍ଧ। ତଥାପି ଏହା ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଯିବ।

 

