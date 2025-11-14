Advertisement
Bihar election result: ନୀତିଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ, ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ରହିବେ; ବିପୁଳ ବିଜୟ ପରେ JDU କଲା ଟ୍ୱିଟ୍, ପରେ ଡିଲିଟ୍

Written By  Jagdish Barik|Last Updated: Nov 14, 2025, 04:37 PM IST

Bihar election result 2025: ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଭୋଟ ଗଣତି ଚାଲିଛି। ରାଜ୍ୟରେ ଏନଡିଏ ସରକାର କ୍ଷମତାକୁ ଫେରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଅପରାହ୍ନ ୪ଟା ସୁଦ୍ଧା ଏନଡିଏ ଦ୍ୱିଶତକ ହାସଲ କରିଛି। ଯେତେବେଳେ ମହାଗଠବନ୍ଧନ ଖରାପ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛି। ବିଜେପି ୯୬ ରୁ ଅଧିକ ଆସନରେ ଆଗୁଆ ରହି ନମ୍ବର ୱାନ୍ ଦଳ ଭାବରେ ଉଭା ହୋଇଛି। ଯେତେବେଳେ କି  ଜେଡିୟୁ ୮୪ ଆସନରେ ଆଗୁଆ ରହି ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି। ଏହି ସମୟରେ ଜେଡିୟୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ X (ପୂର୍ବରୁ ଟ୍ୱିଟର) ରେ ଏକ ଟ୍ୱିଟ୍ ପୋଷ୍ଟ କରିଛି ଯାହା ଆଲୋଚନାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ପ୍ରକୃତରେ, ଜେଡିୟୁ ଲେଖିଥିଲା ​​ଯେ ନୀତିଶ କୁମାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ଏବଂ ରହିବେ। କିନ୍ତୁ, ଦଳ ଏହାର କିଛି ସମୟ ପରେ ଏହାକୁ ଡିଲିଟ୍ କରିଦେଇଛି।

ଜେଡିୟୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ X ରେ ଲେଖିଲା, "ନା ଅତୀତ ନା ଭବିଷ୍ୟତ... ନୀତିଶ କୁମାର ବିହାରର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ, ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ରହିବେ।" ଦଳ କିଛି ସମୟ ପରେ ପୋଷ୍ଟଟି ଡିଲିଟ୍ କରିଦେଲା, ଯାହା ଦ୍ୱାରା କଳ୍ପନାଜଳ୍ପନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ଏନଡିଏ କେବଳ ନୀତିଶ କୁମାରଙ୍କ ମୁହଁରେ ବିହାର ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିଥିଲା। ଏନଡିଏ ନେତାମାନେ କହିଥିଲେ ଯେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ପାଇଁ କୌଣସି ଖାଲି ସ୍ଥାନ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ କେବେ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବରେ କହି ନଥିଲେ ଯେ ନୀତିଶ କୁମାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବେ। ଶେଷ ନିର୍ବାଚନରେ ଜେଡିୟୁ ବିଜେପି ତୁଳନାରେ ଯଥେଷ୍ଟ କମ୍ ଆସନ ଜିତିଥିଲା। ତଥାପି ବିଜେପି ନୀତିଶ କୁମାରଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କରିଥିଲା। ଏଥର ବିଜେପି ରାଜ୍ୟର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଦଳ ହୋଇ ଏନଡିଏ ମେଣ୍ଟ ଭିତରେ ବଡ଼ ଭାଇର ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛି।

ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି (ବିଜେପି) ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଜାତୀୟ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ମେଣ୍ଟ (ଏନଡିଏ) ବିହାର ନିର୍ବାଚନରେ ​​ଏକ ବଡ଼ ବିଜୟ ଆଡ଼କୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛି। ରାଜ୍ୟର ୨୪୩ ବିଧାନସଭା ଆସନ ମଧ୍ୟରୁ ୨୦୮ଟି ଆସନରେ ଆଗୁଆ ରହିଛି। ବିଜେପି ନମ୍ବର ୱାନ୍ ଦଳ ଭାବରେ ରହିଛି। ଯେତେବେଳେ ଜେଡିୟୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି। ଚିରାଗ ପାସୱାନଙ୍କ ଦଳ ମଧ୍ୟ ୧୯ଟି ଆସନରେ ଆଗୁଆ ଅଛି। ଏଚ୍ଏଏମ୍ ଏବଂ ଆରଏଲଏମ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚାରିଟି ଆସନରେ ଆଗୁଆ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ମହାଗଠବନ୍ଧନ ଏକ ବଡ଼ ପରାଜୟ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରୁଛି। ଆରଜେଡି ମାତ୍ର ୨୪ଟି ଆସନରେ ଆଗୁଆ ଅଛି, ଯେତେବେଳେ କି କଂଗ୍ରେସ ୨ଟି ଆସନରେ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଦଳ ୨ଟି ଆସନରେ ଆଗୁଆ ଅଛି। ବିଜେପିର ଏହି ପ୍ରଦର୍ଶନ ଏହାର ରାଜନୈତିକ ସ୍ଥିତିକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିବ ଏବଂ ଗତ ବର୍ଷ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ​​ହୋଇଥିବା ବିପର୍ଯ୍ୟୟକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ପୂରଣ କରିବ। ଦିଲ୍ଲୀ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଓ ହରିୟାଣାରେ ବିଜେପିର ନିରନ୍ତର ଦୃଢ଼ ପ୍ରଦର୍ଶନର ପୃଷ୍ଠଭୂମି ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ​​ଏହି ଧାରା ଉଭା ହୋଇଛି।

