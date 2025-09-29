ବିହାର ନିର୍ବାଚନ: ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପାଇଁ ଋଣ ଶୁଝିବାର ବେଳ

ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ସରକାର ଓ ସଂଗଠନରୁ ଦୂରେଇଥିବା କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଆଗରେ ଆସିଛି ଏକ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ । ଏ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ପୁଣି ରାଜ୍ୟ ଭିତରେ ନୁହେଁ ବରଂ ବିହାର ରାଜ୍ୟରେ। ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଦିନ କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ ରହିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟସଭା ସଦସ୍ୟତା ଦେଇଥିଲା ଏବେ ତାଙ୍କୁ ଋଣ ଶୁଝିବାର ସୁଯୋଗ ଆସିଛି। ଆଉ ଏଥିର
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ସରକାର ଓ ସଂଗଠନରୁ ଦୂରେଇଥିବା କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଆଗରେ ଆସିଛି ଏକ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ । ଏ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ପୁଣି ରାଜ୍ୟ ଭିତରେ ନୁହେଁ ବରଂ ବିହାର ରାଜ୍ୟରେ। ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଦିନ କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ ରହିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟସଭା ସଦସ୍ୟତା ଦେଇଥିଲା ଏବେ ତାଙ୍କୁ ଋଣ ଶୁଝିବାର ସୁଯୋଗ ଆସିଛି। ଆଉ ଏଥିରେ ସଫଳ ହେଲେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ନୂଆ ଜହ୍ନ ଉଇଁପାରେ।
ଅବଶ୍ୟ ଏହି ପର୍ବରେ ସେ ଏକମାତ୍ର ମାତ୍ର ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଖେଳାଳି ହୋଇ ଓହ୍ଲାଇ ନାହାନ୍ତି ବରଂ ୪୫ ଜଣ ଅଭିଜ୍ଞ ରାଜନେତାଙ୍କୁ କଳେ, ବଳେ, କୌଶଳେ ବିହାର ଜିତିବାକୁ ଟାର୍ଗେଟ ଦେଇଛି ବିଜେପି। ଏହି ନେତାମାନଙ୍କୁ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଅନୁସାରେ ଟାର୍ଗେଟ ଦିଆଯାଇଛି। ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଥିବା ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀଗୁଡ଼ିକୁ ବିଜେପି ମୁହାଁ କରାଇବେ। ଆଉ ଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାର୍ଗ ଦର୍ଶନ ଦେବେ ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ।
ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା କେଉଁ ୪୫ ଜଣ ସିଧାସଳଖ ରହିବେ ବିହାର ନିର୍ବାଚନ ପରିଚାଳନାରେ। ଜାତୀୟ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ସରୋଜ ପାଣ୍ଡେଙ୍କ ସହିତ ଛତିଶଗଡ଼ ସାଂସଦ ସନ୍ତୋଷ ପାଣ୍ଡେ ଏବଂ ବିଜୟ ବାଘେଲଙ୍କୁ ତାଲିକାରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। ଦିଲ୍ଲୀରୁ, ସାଂସଦ ରମେଶ ବିଧୁରୀ ଏବଂ କମଲଜିତ ଶାହରାୱତଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ହର୍ଷ ମାଲହୋତ୍ରାଙ୍କ ସହିତ ନିୟୋଜିତ କରାଯିବ। ଗୁଜରାଟରୁ, ସାଂସଦ ଦେବୁସିଂହ ଚୌହାନ ଏବଂ ମିତେଶ ପଟେଲ ଏବଂ ବିଧାୟକ ଅମିତ ଠାକରେଙ୍କୁ ଏହି ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି।
ହରିୟାଣାର ନେତାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ସୁନୀତା ଦୁଗ୍ଗଲ, ଜମ୍ମୁ ଏବଂ କାଶ୍ମୀରରୁ ସାଂସଦ ଯୁଗଳ କିଶୋର ଶର୍ମା, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରୁ ସାଂସଦ ମନୀଷ ଜୟସୱାଲ , କାଳିଚରଣ ସିଂହ, ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି ରବିନ୍ଦ୍ର ରାୟ ଏବଂ ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ସୁନୀଲ ସିଂହ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଓଡ଼ିଶାରୁ ସାଂସଦ ଅନନ୍ତ ନାୟକ ମଧ୍ୟ ଏହି ତାଲିକାରେ ଅଛନ୍ତି।
ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦେଶରୁ, ଗଜେନ୍ଦ୍ର ସିଂହ ପଟେଲ, ବି.ଡି. ଶର୍ମା, ଅନିଲ ଫିରୋଜିଆ, ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରହଲ୍ଲାଦ ପଟେଲ , ବିଶ୍ୱାସ ସାରଙ୍ଗ, ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ କେ.ପି. ସିଂହ ଯାଦବ ଏବଂ ଅରବିନ୍ଦ ସିଂହ ଭାଦୋରିଆଙ୍କୁ ଏହି ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶରୁ, ସାଂସଦ ସତୀଶ ଗୌତମ, ରାଜକୁମାର ଚହର, ସଙ୍ଗମ ଲାଲ ଗୁପ୍ତା, ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ବିନୋଦ ସୋନକର, ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ସତୀଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଦ୍ୱିବେଦୀ, ନେତା ଉପେନ୍ଦ୍ର ତିୱାରୀ ଏବଂ ବିଧାୟକ ସଲଭ ମଣି ତ୍ରିପାଠି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ରାଜସ୍ଥାନରୁ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ରାଜେନ୍ଦ୍ର ରାଠୋର ମଧ୍ୟ ପ୍ରବାସୀ ତାଲିକାରେ ଅଛନ୍ତି।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ, ବିଧାୟକ ଏବଂ ବରିଷ୍ଠ ସଂଗଠନ ପଦାଧିକାରୀ, ଯେପରିକି ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚାର ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ରାମ ସତ ପୁଟେ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି।
ଆଗାମୀ ସପ୍ତାହଗୁଡ଼ିକରେ ବିଧାନସଭା ସ୍ତରରେ ନେତାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯିବ। ପ୍ରବାସୀ ନେତାମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କେବଳ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ନୁହେଁ ବରଂ ସ୍ଥାନୀୟ କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ସକ୍ରିୟ କରିବା ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆସନରେ ଏନ୍ଡିଏ ମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ବିଜୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା। ଏହା ବିଜେପିର ବିଜୟ ଯୋଜନାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭାଗିଦାରୀରେ ପ୍ରମାଣିତ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି।