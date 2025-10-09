Advertisement
'୨୦ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ତିଆରି ହେବ ନୂଆ ଆଇନ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାରକୁ ମିଳିବ ସରକାରୀ ଚାକିରି'

 Bihar Elections 2025: ଆରଜେଡି ନେତା ତେଜସ୍ୱୀ ଯାଦବ ପାଟନାର ପୋଲୋ ରୋଡରେ ଥିବା ତାଙ୍କ ବାସଭବନରେ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ସେ ଏକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। 

Written By  Jagdish Barik|Last Updated: Oct 09, 2025, 05:23 PM IST

ejashwi Yadav's Big Promise
Bihar Elections 2025: ୨୦୨୫ ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ତାରିଖ ଘୋଷଣା ପରେ ରାଜନୈତିକ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କର ନିର୍ବାଚନ ରଣନୀତିକୁ ତୀବ୍ର କରିଛନ୍ତି। ଆଜି (୯ ଅକ୍ଟୋବର) ବିହାର ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ତଥା ଆରଜେଡି ନେତା ତେଜସ୍ୱୀ ଯାଦବ ପାଟନାର ପୋଲୋ ରୋଡରେ ଥିବା ତାଙ୍କ ବାସଭବନରେ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ସେ ଏକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ମହାଗଠବନ୍ଧନ ଏଥର ସରକାର ଗଠନ କରେ ତେବେ ବିହାରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାର ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାରୀ ଚାକିରି ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ସରକାରୀ ଚାକିରି ଦିଆଯିବ।

ତେଜସ୍ୱୀ ଯାଦବ କହିଛନ୍ତି, "ଯେତେବେଳେ ଆମର ପୂର୍ବ ସରକାର ଗଠନ ହୋଇଥିଲା, ଆମେ ୧୦ ଲକ୍ଷ ଚାକିରି ଯୋଗାଇବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲୁ। ଆମେ ସେହି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପୂରଣ କରିଥିଲୁ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିଶ କୁମାର କହୁଥିଲେ, 'ଆମେ ଟଙ୍କା କେଉଁଠାରୁ ପାଇବୁ? ବାପାଙ୍କଠାରୁ ଆଣିବ।' କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖାଇଛୁ ଯେ ଯଦି ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଥାଏ, ତେବେ ସବୁକିଛି ସମ୍ଭବ। ଆମେ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରି ଆମର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପୂରଣ କରିଛୁ।" ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିହାରରେ ନିଯୁକ୍ତିରେ ଏକ ପୁନର୍ଜାଗରଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି।

ତେଜସ୍ୱୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ନିର୍ବାଚନ କେବଳ ସରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ବିଷୟରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ଆର୍ଥିକ ନ୍ୟାୟ ଏବଂ ସାମାଜିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବାର ଏକ ସୁଯୋଗ। ସେ କହିଛନ୍ତି, "ଆମେ ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ ବିଷୟରେ କଥା ହେଉଥିଲୁ, ଏବେ ଅର୍ଥନୈତିକ ନ୍ୟାୟର ସମୟ। ସରକାରୀ ଚାକିରି ନଥିବା ଯେକୌଣସି ପରିବାରକୁ ନିଯୁକ୍ତି ସୁନିଶ୍ଚିତ କରାଯିବ। ସରକାର ଗଠନ କରିବାର ୨୦ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରି ଏହି ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବ ଏବଂ ୨୦ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାରକୁ ଚାକିରି ଦିଆଯିବ।"

ତେଜସ୍ୱୀ ଯାଦବ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହା କେବଳ ଏକ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ନୁହେଁ ବରଂ ଏକ ପ୍ରତିଜ୍ଞା। ସେ କହିଛନ୍ତି, "ଆମେ ପ୍ରତାରଣାମୂଳକ ରାଜନୀତିରେ ଲିପ୍ତ ନାହୁଁ। ଆମେ ଯାହା କହୁ ତାହା ପୂରଣ କରୁ। ବିହାରର କେଉଁ ପରିବାରରେ ସରକାରୀ ଚାକିରି ଅଛି ଏବଂ କେଉଁ ପରିବାରରେ ନାହିଁ ତାହାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି।"

ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ସମୟରେ ତେଜସ୍ୱୀ ନିଜର ସ୍ଲୋଗାନରେ "ଜବ୍" ଅର୍ଥାତ୍ ବିହାରର ଉତ୍ସବ, ସରକାରରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୁବକଙ୍କ ଭାଗ, ତେଜସ୍ୱୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ ସରକାରୀ ଚାକିରି ଯୋଗାଇବେ ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଇଥିଲେ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯେତେବେଳେ RJD ସରକାର ଗଠନ ହୋଇଥିଲା, ଯୁବକମାନଙ୍କ ମନରେ ଆଶା ଥିଲା। କିନ୍ତୁ NDA ସରକାର ବେକାରୀକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛି।

ସେ ନୀତିଶ କୁମାର ଏବଂ ବିଜେପିକୁ ମଧ୍ୟ ଟାର୍ଗେଟ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଗତ ୨୦ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ NDA ସରକାର ବିହାରରେ ବେକାରୀ ଏବଂ ପ୍ରବାସ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ବେକାରୀ ଭତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ଆମର ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ବାହାରକୁ ଯାଇ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଏବେ ଆମେ ଏପରି ଏକ ବିହାର ସୃଷ୍ଟି କରିବୁ ଯେଉଁଠାରେ ଏଠାରେ ନିଯୁକ୍ତି ଉପଲବ୍ଧ ହେବ।

ଆଗାମୀ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ତେଜସ୍ୱୀଙ୍କ ବୟାନକୁ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ନିର୍ବାଚନୀ ମାଷ୍ଟରଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି। ଆରଜେଡିର ରଣନୀତି ସ୍ପଷ୍ଟ: ଯୁବପିଢ଼ି ଏବଂ ବେକାରଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବା। ଏହି ଘୋଷଣା ନିର୍ବାଚନ ଋତୁରେ ବିରୋଧୀ ଦଳକୁ ନୂତନ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିଛି। କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ୨୪୩ ସଦସ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ବିଧାନସଭାର ୧୨୧ ଆସନ ପାଇଁ ଭୋଟ୍ ନଭେମ୍ବର ୬ରେ ହେବ, ଯେତେବେଳେ ବାକି ୧୨୨ ଆସନ ପାଇଁ ଭୋଟ୍ ନଭେମ୍ବର ୧୧ରେ ହେବ। ଭୋଟ୍ ଗଣତି ନଭେମ୍ବର ୧୪ରେ ହେବ।

