BJD Appointments: ୧୧ ବରିଷ୍ଠ ନେତାଙ୍କୁ ସାଂଗଠନିକ ଦାୟିତ୍ବ ଦେଲା ବିଜେଡି, ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପୂରା ତାଲିକା

BJD Appointments: ବୁଧବାର ଦିନ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ (BJD) ଏକ ସାଂଗଠନିକ ପୁନର୍ଗଠନରେ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଚିରଞ୍ଜୀବ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କୁ (Chiranjib Biswal) ଦଳର ଉପ-ସଭାପତି (Vice President) ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ କରିଛି।
ଚିରଞ୍ଜୀବ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ପଦୋନ୍ନତି ସହିତ, ପୁଷ୍ପେନ୍ଦ୍ର ସିଂହ ଦେଓ ଏବଂ ଗଣେଶ୍ୱର ବେହେରାଙ୍କୁ ବରିଷ୍ଠ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଯେତେବେଳେ କି ଲମ୍ବୋଦର ନିଆଲ, ଅଳକା ମହାନ୍ତି, ଇରାନୀ ରାୟ, ସୁଧୀର ଦାସ ଏବଂ ମନୋଜ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି।
ସେହିପରି ରାଜେଶ ନିଗମ, ସନ୍ତୋଷ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏବଂ ରାଜୁ ଘିବେଲାଙ୍କୁ ଦଳୀୟ ସମ୍ପାଦକ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି।
ବିଜେଡି ସଭାପତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ଦଳର ମୁଖ୍ୟାଳୟ, ଶାଖା ଭବନରୁ ଜାରି ଏକ ସରକାରୀ ଆଦେଶ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ନିଯୁକ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଆଦେଶ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ।
ଦଳର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଅଭିଜ୍ଞତା ଏବଂ ନୂତନ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ସନ୍ତୁଳନ ରକ୍ଷା କରିବା, ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରରେ ନେତୃତ୍ୱକୁ ମଜବୁତ କରିବା ଏବଂ ବିଜେଡିର ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରର ସଂଯୋଗ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ରଣନୀତିର ଏକ ଅଂଶ।