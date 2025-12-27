୧୧ଟି ସାଂଗଠନିକ ଜିଲ୍ଲା କମିଟି ଗଠନ କଲେ ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ

୧୧ଟି ସାଂଗଠନିକ ଜିଲ୍ଲା କମିଟି ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, କଳାହାଣ୍ଡି, କନ୍ଧମାଳ, ଅନୁଗୁଳ, ବୌଦ୍ଧ, ଦେବଗଡ଼, ଗଜପତି, କେନ୍ଦୁଝର, ମାଲକାନଗିରି, ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ।
Odisha Politics: ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ୧୧ଟି ସାଂଗଠନିକ ଜିଲ୍ଲା କମିଟି ଗଠନ କରିଛନ୍ତି । ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ଏହି କମିଟି ଗଠନ କରାଯାଇଥିବା କୁହାଯାଇଛି ।
୧୧ଟି ସାଂଗଠନିକ ଜିଲ୍ଲା କମିଟି ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, କଳାହାଣ୍ଡି, କନ୍ଧମାଳ, ଅନୁଗୁଳ, ବୌଦ୍ଧ, ଦେବଗଡ଼, ଗଜପତି, କେନ୍ଦୁଝର, ମାଲକାନଗିରି, ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା । ବିଜେଡି ସଭାପତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଅନୁମୋଦନ କ୍ରମେ ଗଠିତ ହୋଇଛି କମିଟି ।
