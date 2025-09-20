ପୁଣି ବିଜେଡିରେ ଛାଡ଼ପତ୍ର ଚର୍ଚ୍ଚା, ଏଥର କିଏ?
ଏବେ ଆଉ ଏକ ଛାଡ଼ପତ୍ର ଅଧ୍ୟାୟ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ନେତ୍ରୀ ଜଣକ ବିଜେଡିର ପ୍ରତିନିଧି। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ତାଙ୍କ ଘର। କିନ୍ତୁ  ସେ ଉପକୂଳରେ ଆଉଥରେ ବାହା ହେବା ଲାଗି ପାତ୍ର ଖୋଜିଥିବା କୁହାଯାଉଛି। 

ଭୁବନେଶ୍ୱର: କିଛି ହେଉ ବା ନହେଉ, ବିଜେଡିରେ ନେତାଙ୍କ ବାହାଘର ଆଉ ଛାଡ଼ପତ୍ର ପୂରା ଦମରେ ଚାଲିଛି। କେତେବଳେ କିଏ ବାହା ହେଉଛି ତ ଆଉ କିଏ ବାହା ହୋଇଥିବା ସ୍ତ୍ରୀ ବା ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଛାଡ଼ପତ୍ର ଦେଉଛି। ଯାହା ବି ହେଉ ସମ୍ପୃକ୍ତ ନେତା ଓ ନେତ୍ରୀ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହୁଛନ୍ତି।

କିଛିଦିନ ତଳେ ବିଜେଡି ନେତା ତଥା ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦଙ୍କ ବାହାଘରକୁ ନେଇ ବେଶ୍‍ ଚର୍ଚ୍ଚା ହୋଇଥିଲା। ହଠାତ୍‍ ଖବରକାଗଜରେ ପ୍ରକାଶ ହେଲା ଯେ ପୁରୀ ସାଂସଦ ପିନାକୀ ମିଶ୍ର ବାହା ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ଏକ ଫଟୋ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ଯେଉଁଥିରେ ପିନାକୀଙ୍କ କନିଆଁ ଥିଲେ ଟିଏମ୍‍ସି ସାଂସଦ ମହୂଆ ମୈତ୍ର। ୬୬ ବର୍ଷୀୟ ଓକିଲ ପିନାକୀ ହଠାତ୍‍ ପିଙ୍କ୍ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧା ମହୂଆଙ୍କ ହାତ ଧରି  ଜର୍ମାନୀରେ ଫଟୋ ଉଠାଇଲେ। ସୋଶାଲ୍‍ ମିଡିଆରେ ଯେତେବେଳେ ଏହି ଫଟୋ ଘୂରି ବୁଲିଲା ସମସ୍ତେ ଚକିତ ହୋଇଗଲେ। ପୁରୀ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ବଙ୍ଗଳୀ ବୋହୂ ବୋଲି ବି କହି କେହି କେହି ଟ୍ରେଣ୍ଡ କରିଲେ। ମେ’ ମାସ ୩ ତାରିଖର ଏହି  ବିବାହ କେବଳ ବାହାଘର ପାଇଁ ଚର୍ଚିତ ଥିଲା ତାହା ନୁହେଁ, ଏହାଥିଲା ଦୁହିଁଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ। ପୂର୍ବରୁ ସେମାନେ ନିଜ ନିଜ ପୂର୍ବତନ ସ୍ୱାମୀ ଓ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଛାଡ଼ପତ୍ର  ଦେଇଥିଲେ। ଦୁଇଜଣ ପରସ୍ପରର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନେକ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଓ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବେ ଜଣାଯାଆନ୍ତି। ଉଭୟଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତିର ନେଟଓ୍ୱର୍ଚ୍ଚ ୨୪୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ବୋଲି ବି ଖବର କାଗଜରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା।

ପିନାକୀଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ବିଜେଡିରେ ବିବାହ ପାଇଁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ହୋଇଥିଲେ ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ପ୍ରଦୀପ ମାଝି। ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ କରିଥିଲେ ତା’ ନୁହେଁ ବରଂ ଜଣେ ଅଣ ଆଦିବାସୀ ଝିଅକୁ ବାହା ହୋଇ ମିଡିଆ ଓ ତାଙ୍କ ସମାଜରେ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ହୋଇଥିଲେ। ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୦୨୫ ମସିହାରେ ଗୋଆରେ ଏହି ବିବାହ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ବିବାହ ପରେ ପ୍ରଦୀପଙ୍କ ସମାଜ ତାଙ୍କୁ ୧୨ ବର୍ଷ ପାଇଁ ବରଖାସ୍ତ କରିଥିଲା।

ଏହାର ଦୁଇମାସ ପୂର୍ବରୁ ବାହା ହୋଇଥିଲେ ମନ୍ମଥ ରାଉତରାୟ। ଏହା ତାଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ବାହାଘର ଥିଲା। କଂଗ୍ରେସର ପରିଚିତ ନେତା ସୁରେଶ ରାଉତରାୟଙ୍କ ପୁତ୍ର ମନ୍ମଥ କିନ୍ତୁ ବିଜେଡିର ଅଘୋଷିତ ମୁଖ୍ୟ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ୍‍ଙ୍କୁ ଗୁରୁ ଭାବେ ମାନନ୍ତି। ଏହାର କାରଣ ହେଉଛି ରାତି ଅଧିଆ ତାଙ୍କୁ ବିଜେଡିରୁ ଟିକଟ ଦେବାରେ ପାଣ୍ଡିଆନ ହିଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ନେଇଥିଲେ। ବାହାଘର ପୂର୍ବରୁ ସେ ଓ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ରୋଜାଲିନ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ବୁଲି ମିଡିଆକୁ ଆକର୍ଷିତ କରିଥିଲେ। ଏହି ବିବାହ ମନ୍ମଥଙ୍କ ପ୍ରଥମ ବାହାଘର ନଥିଲା। କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍‍ ମନ୍ମଥ ପୂର୍ବରୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପ୍ରଥମ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ସେ ଛାଡ଼ପତ୍ର ଦେଇଥିଲେ। 
ଏବେ ଆଉ ଏକ ଛାଡ଼ପତ୍ର ଅଧ୍ୟାୟ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ନେତ୍ରୀ ଜଣକ ବିଜେଡିର ପ୍ରତିନିଧି। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ତାଙ୍କ ଘର। କିନ୍ତୁ  ସେ ଉପକୂଳରେ ଆଉଥରେ ବାହା ହେବା ଲାଗି ପାତ୍ର ଖୋଜିଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ବାପାଙ୍କ ସମୟରେ ବାପାଙ୍କ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ ହେଲେ ଏବେ କୁଆଡ଼େ ତାଙ୍କର ଠିକ ଜମୁ ନଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ଏହି ଖବର ଏକ ଖବରକାଗଜରେ ପ୍ରକାଶ ପରେ ଏବେ ଚାରିଆଡ଼େ ଦୁନ୍ଦୁଭି ଭଳି ବାଜିଲାଣି। ଦେଖାଯାଉ ଏ ପର୍ବ କେତେଦିନ ଚାଲୁଛି...।  ଆଉ କିଏ ବିଜେଡିରେ ଛାଡ଼ପତ୍ର ଦେଉଛି ଆଉ କିଏ ଦ୍ୱିତୀୟ ବାହାଘର ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି।

