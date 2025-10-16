Lambodar Nial Joins BJP: ନୂଆପଡା ଉପନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ବିଜେଡ଼ିକୁ ବଡ଼ ଝଟକା, ଶଙ୍ଖ ଛାଡ଼ି ପଦ୍ମ ଧରିଲେ ଏହି ବରିଷ୍ଠ ନେତା

Lambodar Nial Joins BJP: ନୂଆପଡା ଉପନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ବିଜେଡ଼ିକୁ ଏକ ବଡ଼ ଝଟକା ଲାଗିଛି। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଲମ୍ବୋଦର ନିଆଲ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି (ବିଜେପି)ରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି।
Trending Photos
Lambodar Nial Joins BJP: ନୂଆପଡା ଉପନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ବିଜେଡ଼ିକୁ ଏକ ବଡ଼ ଝଟକା ଲାଗିଛି। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଲମ୍ବୋଦର ନିଆଲ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି (ବିଜେପି)ରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି।
କଳାହାଣ୍ଡି ଲୋକସଭା ଆସନରୁ ବିଜେଡି ଟିକେଟରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରିଥିବା ନିଆଳଙ୍କୁ ଦଳର ଜଣେ ଦୃଢ଼ ଦାବିଦାର ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଉଥିଲା। ବିଜେପିରେ ଲମ୍ବୋଦର ନିଆଲଙ୍କ ଯୋଗଦେବା ପରେ ୧୧ ନଭେମ୍ବର ଉପନିର୍ବାଚନରେ ଦଳର ସମ୍ଭାବନାକୁ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି କରିଛି।
ଲମ୍ବୋଦର ନିଆଲ ବିଜେପିରେ ଯୋଗ ଦେବା ପୁର୍ବରୁ ସ୍ୱର୍ଗତ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଢୋଲକିଆଙ୍କ ପୁଅ ଜୟ ଢୋଲକିଆଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ। ଜୟ ଢୋଲକିଆଙ୍କ ସହିତ ଦୀର୍ଘ ଆଲୋଚନା ପରେ ନିଆଳ ବିଜେଡିରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଦଳର ସଭାପତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନିକଟକୁ ତାଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ପତ୍ର ପଠାଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଏକ ସମାରୋହରେ ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ଭାବରେ ପଦ୍ମ (ଦଳର ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରତୀକ) ଧରି ବିଜେପିରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ।
ଢୋଲକିଆଙ୍କ ବିଜେପିରେ ଯୋଗଦାନକୁ ଦଳ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ସଫଳତା ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଛି ଏବଂ ଲମ୍ବୋଦର ନିଆଲଙ୍କ ଯୋଗଦାନ ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀରେ ଦଳର ସ୍ଥିତିକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।