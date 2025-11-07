ନୂଆପଡ଼ାରେ ପୁଣି ନବୀନଙ୍କ ପ୍ରଚାର, ଶାସକ ଦଳକୁ କଲେ ଟାର୍ଗେଟ୍

ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଦଳୀୟ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଭୋଟ୍ ଦେବା ପାଇଁ ନୂଆପଡାବାସୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ନବୀନ । ଏଥିସହ ବିରୋଧୀଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରି ୩୦୦ ୟୁନିଟ୍ ମାଗଣା ବିଜୁଳି ଓ ୩୫୦୦ ଟଙ୍କାର ପେନସନ୍ ମିଳିଲା କି ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ । କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଚାଷୀଙ୍କୁ ୟୁରିଆ ସାର ଓ ଯୁବବର୍ଗଙ୍କୁ ଚାକିରି ମିଳିଲା କି ବୋଲି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲେ ।
ନୂଆପଡା: ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ନୂଆପଡା ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପ୍ରଚାର କରିଛନ୍ତି ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ । ପୁଣିଥରେ 'ବେଇମାନ' କଥା ଉଠାଇ ଶାସକ ଦଳକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି ନବୀନ ।
ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଦଳୀୟ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଭୋଟ୍ ଦେବା ପାଇଁ ନୂଆପଡାବାସୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ନବୀନ । ଏଥିସହ ବିରୋଧୀଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରି ୩୦୦ ୟୁନିଟ୍ ମାଗଣା ବିଜୁଳି ଓ ୩୫୦୦ ଟଙ୍କାର ପେନସନ୍ ମିଳିଲା କି ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ । କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଚାଷୀଙ୍କୁ ୟୁରିଆ ସାର ଓ ଯୁବବର୍ଗଙ୍କୁ ଚାକିରି ମିଳିଲା କି ବୋଲି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲେ । ମିଶନ ଶକ୍ତି ମହିଳାଙ୍କୁ ଋଣ ମିଳିଲା କି କଟ୍ନୀ ଛଟନୀ ବନ୍ଦ ହେଲା କି ବୋଲି ମଧ୍ୟ ପଚାରିଥିଲେ । ବିଜେପିକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରି ଏକଥା ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଯ, ରଙ୍ଗ ମାରିଲେ ବିକାଶ ହୁଏନି, ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ କେବଳ ଡବଲ୍ ଧୋକା ମିଳିଛି । ଆୟୁଷ୍ମାନ କାର୍ଡରେ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ନୁହେଁ ବରଂ ଟେନସନ୍ ମିଳିଲା ବୋଲି ନବୀନ କହିଛନ୍ତି । ଏମାନେ ମିଛି କହି ସରକାର କରିପାରନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରାର୍ଥୀ ବି ଚୋରି କରିପାରନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ଭୋଟରଙ୍କ ହୃଦୟ କେବେ ବି ଜିତିପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ନବୀନ କହିଥିଲେ । ଆଜି ବି ଆପଣଙ୍କ ଆଖିରେ ଦୁଃଖ ଓ କ୍ରୋଧ ଦେଖିପାରୁଛି । ତେଣୁ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ସହ ବିଜେଡି ସହ ଓ ମୋ ସହ ବେଇମାନି ହୋଇଛି ।
ଅନ୍ୟପଟେ, ବିଜେପି ସାଂସଦ ସମ୍ବିତ ପାତ୍ର ନୂଆପଡ଼ାରେ ଏକ ପ୍ରେସମିଟ୍ କରି ନବୀନଙ୍କ 'ବେଇମାନ୍' ଓ 'ପ୍ରାର୍ଥୀ ଚୋରି' ମନ୍ତବ୍ୟକୁ କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି । ନବୀନଙ୍କ ଏଭଳି ମନ୍ତବ୍ୟ ପରିବାରକୁ ଆଘାତ ଦେଇଛି ବୋଲି ସମ୍ବିତ କହିଛନ୍ତି । ବିଜେଡି ରାଜୁ ଢୋଲକିଆଙ୍କ ପରିବାର ପ୍ରତି ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କରିଛି ଏବଂ ରାଜୁ ଭାଇଙ୍କୁ ରାଜନୈତିକ ବସ୍ତୁ ଭାବେ ଦେଖୁଛି ବିଜେଡି । ବସ୍ତୁର ଚୋରି ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିର ନୁହେଁ ବୋଲି ସମ୍ୱିତ କହିଥିଲେ ।
