Add Zee Business As A Preferred Source
App

MMDR ସଂଶୋଧନ ବିଲ୍ ନେଇ ଚିଠି ଲେଖିଲେ ନବୀନ, ଜବାବ ଦେଲେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର

MMDR ସଂଶୋଧନ ବିଲ୍ -୨୦୨୬କୁ ନେଇ ନବୀନଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଇ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର କହିଛନ୍ତି ଯେ, ତଥ୍ୟକୁ ଗୋପନ ରଖି ମିଛରେ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି କରି ବିଭ୍ରାନ୍ତ କରିବା ଅନୁଚିତ୍ ।

Written BySoubhagya Ranjan MishraEdited BySoubhagya Ranjan Mishra
Published: Aug 29, 2026, 07:54 PM IST|Updated: Aug 29, 2026, 07:54 PM IST
MMDR ସଂଶୋଧନ ବିଲ୍ ନେଇ ଚିଠି ଲେଖିଲେ ନବୀନ, ଜବାବ ଦେଲେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର
Image Credit: ନବୀନଙ୍କ ଚିଠିର ଜବାବ ଦେଇଛନ୍ତି ସାଂସଦ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ।

About the Author

Soubhagya Ranjan Mishra

Soubhagya Ranjan Mishra

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ଜାତୀୟ କ୍ରୀଡା ଦିବସ ଅବସରରେ କୃତୀ କ୍ରୀଡ଼ାବିତଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କଲେ ଡିଜିପି
2
3
4
5