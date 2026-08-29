MMDR ସଂଶୋଧନ ବିଲ୍ ନେଇ ଚିଠି ଲେଖିଲେ ନବୀନ, ଜବାବ ଦେଲେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ତଥା ବିରୋଧି ଦଳ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ MMDR ସଂଶୋଧନ ବିଲ୍ -୨୦୨୬କୁ ନେଇ ସାଂସଦଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି । ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇ ନବୀନ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାର ମାନ୍ୟବର ବିଜେପି ସାଂସଦମାନଙ୍କୁ MMDR ଆଇନର ସଂଶୋଧନକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ପାଇଁ ଦାବି କରିବାକୁ ନିବେଦନ କରୁଛି, ଯାହା ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ କ୍ଷମତାକୁ ଛଡ଼ାଇ ନେଇଛି। ଆମର ସଂସଦ ହେଉଛି ଭାରତୀୟ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ମନ୍ଦିର। ସଂସଦର ସଦସ୍ୟ ଭାବରେ, ଆପଣମାନେ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଏହି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ମଞ୍ଚରେ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱର।
ନବୀନ ଆହୁରି ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ, ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଆଧାରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚିତ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ, ଏହା ଗଭୀର ଭାବରେ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ଯେ ଆପଣ ଏକ ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରୀ ଆଇନ ସପକ୍ଷରେ ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥିବା ଓଡ଼ିଶା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଦୂରଗାମୀ ଏବଂ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିଣାମ ଆଣିବ। ଅଗଷ୍ଟ ୧୩, ଯେତେବେଳେ ଖଣି ଏବଂ ଖଣିଜ (ବିକାଶ ଏବଂ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ) ସଂଶୋଧନ ବିଲ୍, ୨୦୨୬, ଆପଣଙ୍କ ସମର୍ଥନରେ ଲୋକସଭାରେ ଗୃହୀତ ହୋଇଥିଲା, ତାହା ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଏକ କଳା ଦିନ ଥିଲା। ଏହି ବିଲ୍ ଲୋକସଭାରେ ଦଶ ମିନିଟରୁ କମ୍ ସମୟ ପାଇଁ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା, ଯଦିଓ ଏଥିରେ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଦୂରଗାମୀ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ ବୋଲି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା।
ଏହା କୌଣସି ସାଧାରଣ ଆଇନ ନଥିଲା। ନିସନ୍ଦେହରେ, ଏହି ଆଇନ ଦ୍ୱାରା ଓଡ଼ିଶା ସର୍ବାଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ହେବ। ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ, ଭାରତର ଖଣିଜ ସମ୍ପଦର ପ୍ରାୟ ୪୪% ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଛି। ଦଶନ୍ଧି ଧରି, ଓଡ଼ିଶା ଭାରତର ଇସ୍ପାତ, ବିଦ୍ୟୁତ୍, ଖଣି ଏବଂ ଭିତ୍ତିଭୂମି କ୍ଷେତ୍ର ନିର୍ମାଣରେ ଏହାର ଖଣିଜ ସମ୍ପଦର ଅବଦାନ ଦେଇ ଆସିଛି। ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଏହାର ଲୋକଙ୍କ ଅପାର ଅବଦାନ ଯୋଗୁଁ ଭାରତ ଆଜି ଏତେ ଉଚ୍ଚ ଏବଂ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇ ଠିଆ ହୋଇଛି। ବାର୍ଷିକ କ୍ଷତିର ଆକଳନ ₹୧୨,୦୦୦ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ହେବ, ଯାହା ସମୟ ସହିତ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କୋଟିରେ ପହଞ୍ଚିବ। କିନ୍ତୁ ଆହୁରି ବଡ଼ କ୍ଷତି ହେଉଛି ଯେ ଏକ ଆଇନଗତ ପଦକ୍ଷେପ ଆମର ନିଜସ୍ୱ ଖଣିଜ ଏବଂ ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ ଥିବା ଜମି ଉପରେ ଆମର ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ଛଡ଼ାଇ ନେଇଛି। ଏବଂ ଏହା ସବୁ ଆପଣଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଘଟିଛି। ଏହି ଆଇନ ଓଡ଼ିଶାର ପିଲା ଏବଂ ଯୁବକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନ୍ୟାୟ, ଯାହାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଏହି ରାଜ୍ୟର ସମ୍ପଦ ଏବଂ ସୁଯୋଗ ସହିତ ଜଡିତ। ଏହା ପ୍ରଦୂଷଣ, ବିସ୍ଥାପନ, ପରିବେଶଗତ ଅବକ୍ଷୟ ଏବଂ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ସହିତ ଜଡିତ ବିପଦ ଏବଂ କଷ୍ଟ ଭୋଗୁଥିବା ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନ୍ୟାୟ ଏବଂ ସର୍ବୋପରି, ଏହା ଏକ ସଶକ୍ତ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱପ୍ନ ପ୍ରତି ଅନ୍ୟାୟ, ଯାହାର ନିଜ ଭବିଷ୍ୟତ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ସମ୍ପଦ ଅଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆନ୍ତରିକ ଭାବରେ ନିବେଦନ କରୁଛି ଯେ ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କ ବିବେକର କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ଭବିଷ୍ୟତ ପିଢ଼ି ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଇତିହାସ ସେମାନଙ୍କୁ ମନେ ରଖେ ଏବଂ ସମ୍ମାନିତ କରେ ଯେଉଁମାନେ ଏହାର ଜନତା ଏବଂ ସମ୍ପଦ ପ୍ରତି ଅନ୍ୟାୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରନ୍ତି। ଇତିହାସ ଆପଣଙ୍କୁ କେଉଁ ଦଳ ସହିତ ଥିଲେ ତାହା ଦ୍ୱାରା ନୁହେଁ, ବରଂ ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା ସେତେବେଳେ ଆପଣ ତାଙ୍କ ସହିତ ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ କି ନାହିଁ ତାହା ଦ୍ୱାରା ବିଚାର କରିବ। ଆପଣ ଏକ ଐତିହାସିକ ମୋଡ଼ରେ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲୋକ ସଭାକୁ ନିର୍ବାଚିତ କରି ଠିଆ ହେବାର ଏବଂ ଲଢ଼ିବାର ବିକଳ୍ପ ଅଛି। ମୁଁ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଛାଡି ଦେଇଛି।
ଅନ୍ୟପଟେ, ନବୀନଙ୍କ ଚିଠିର ଜବାବ ଦେଇଛନ୍ତି ସାଂସଦ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ । MMDR ସଂଶୋଧନ ବିଲ୍ -୨୦୨୬କୁ ନେଇ ନବୀନଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଇ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର କହିଛନ୍ତି ଯେ, ତଥ୍ୟକୁ ଗୋପନ ରଖି ମିଛରେ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି କରି ବିଭ୍ରାନ୍ତ କରିବା ଅନୁଚିତ୍ । ନୂଆ ଆଇନ ଦ୍ୱାରା ଖଣିଜ ରାଜସ୍ୱର ପ୍ରାୟ ୯୦% ସିଧାସଳଖ ରାଜ୍ୟ କୋଷାଗାରକୁ ଯିବ । ଓଡ଼ିଶା ନିଲାମ ପ୍ରିମିୟମର ୧୧୦%, ରୟାଲଟି ୧୫% DMF ପାଣ୍ଠି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଇବ । ୨୦୧୪ ପୂର୍ବରୁ ଓଡ଼ିଶାର ବାର୍ଷିକ ରାଜସ୍ୱ ମାତ୍ର ୫ ହଜାର କୋଟି ଥିଲା । ୨୦୧୫ରେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଇ-ନିଲାମ ନୀତି ଯୋଗୁଁ ୫୦ହଜାର କୋଟିରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ରାଜ୍ୟର ବିକାଶ ଓ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥରେ ସାଂସଦ ଏହି ବିଲକୁ ସମର୍ଥନ କରିଛନ୍ତି । ଦଳୀୟ ମନୋଭାବରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଯାଇ ସମର୍ଥନ କରିବାକୁ କହିଛନ୍ତି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ।